Berger: Hamilton je světová třída, Bottas nemá šanci

Valtteri Bottas závodí u Mercedesu od sezony 2017, kdy zaplnil uvolněnou sedačku po nečekaném konci tehdy úřadujícího mistra světa Nica Rosberga.

Finský pilot si před každou sezonou u Mercedesu stanovil cíl bojovat s týmovým kolegou Hamiltonem o titul mistra světa, britskému pilotovi však rychlostně nestačí. Bottas sice získal dva tituly vicemistra světa, bodová ztráta na Hamiltona však byla vždy propastná. Loni činila 124 bodů.

Zatímco Bottas jistě doufá ve vyrovnanější rok ve vztahu ke stájovému parťákovi, bývalý rakouský pilot formule 1 Gerhard Berger mu příliš šancí nedává.

„Lewis je absolutní světová třída. Je neuvěřitelně rychlý, extrémně talentovaný a navíc zkušený,“ rozpovídal se jednašedesátiletý Rakušan pro F1-Insider.

„Bottas také není pomalý, ale ve výsledku proti Hamiltonovi nemá šanci. Tak to cítí většina pilotů.“

Vítěz deseti velkých cen považuje přemožení britského sedminásobného mistra světa za mimořádně obtížný úkol pro jakéhokoliv jezdce, nicméně spatřuje velký potenciál ve dvou mladých talentech a zmiňuje i jednoho zkušeného pilota.

„Max Verstappen, Charles Leclerc a Sebastian Vettel v optimální formě. Nikoho jiného na takto špičkové úrovni už nevidím. Ale Lewis je pro mě stále číslo jedna.“

„Jsou to skvělí jezdci, ale Lewis je aktuálně ještě lepší a komplexnější. Dobře ví, jak číst závod a každé jeho kolo je rychlejší než by vlastně mělo být.“

„Cítí své pneumatiky tak, jako by to byla jeho chodidla. Díky tomu je v rozhodujících fázích závodu vždy on ten silnější.“

Hamilton pokořil Michaela Schumachera v celkovém počtu vítězství, na svém kontě už jich má 95.

„Měli jsme Fangia, Prosta, Michaela Schumachera, Alonsa, Vettela a další jezdce, kteří měli svoji éru. Hamilton mezi ně jednoznačně patří. Ale tím nejlepším jezdcem ze všech pro mě zůstává Ayrton Senna,“ uzavřel svůj myšlenkový návrat do minulosti Berger.