Benavides: Doufám, že budu jedním z letošních překvapení

Exklusivní rozhovor s pilotem stáje PHM by Charouz.

Letošní složení stáje PHM by Charouz neobsahuje žádné velké jméno jako byl loni Enzo Fittipaldi. Jedničkou stáje se stal zkušený Roy Nissany a druhé místo vedle něj získal nováček Brad Benavides, který loni jezdil ve formuli 3 za stáj Carlin. Za celou sezónu však dokázal získat pouze 3 body a celkově skončil dvacátý třetí.

Hlavním problémem 21letého Američana je nedostatek zkušeností. Poměrně pozdě totiž začal závodit i na motokárách.

„Na motokárách jsem začal jezdit, když mi bylo 11 v Guatemale, což je země ve střední Americe. Zpočátku jsem jezdil jen o sobotách a bylo to pouze jako hobby na základní škole. Později jsem se ale rozhodl brát motorsport vážněji a závodit na motokárách profesionálně. Proto jsem se přestěhoval do Evropy. To bylo v roce 2016 a bylo mi 16 let. Takže by se dalo říct, že jsem opravdu seriózně začal s motorsportem v roce 2016.“

Ve formulových sériích jezdí od roku 2018. Ovšem za celou dobu nezískal ani jedno vítězství, dokonce žádné pódium. „Před pěti nebo dokonce třemi lety bych si nikdy nepomyslel, že budu jezdit ve formuli 2. Je to teď pro mě jako sen. Když mi bylo 14 nebo 15 byl pro mě pouze sen si i jen přestavit, že bych někdy mohl být součástí formule 3 nebo formule 2. A teď tu jsem. Takže jsem na to opravdu hrdý.“

Za svou kariéru vyzkoušel řadu šampionátů. Závodil v Euroformuli Open, Eurocupu Formule Renault i Formuli Regional, ale formule 3 byla jediná, kde vydržel dokonce. Říká, že pro něj bylo důležitější sbírat zkušenosti než se pokusit vyhrát nějaký šampionát.

„Je poměrně zábavné, že loňská sezóna ve formuli 3 byla mým prvním šampionátem, který jsem v monopostech dokončil. Dokonce ani v motokárách jsem příliš šampionátů nedokončil. Jelikož jsem začal s motorsportem poměrně pozdě, a to i s motokárami, tak jsem se nikdy nesoustředil na to vyhrát šampionáty, ale spíše na to sbírat zkušenosti. Takže hodněkrát jsem byl součástí šampionátu jen pro jedno nebo dvě kola. Pak se objevila nějaká jiná nabídka, která byla také důležitá pro sbírání zkušeností, takže jsem tam šel. Nesoustředil jsem se na to dokončit šampionáty, ale na sbírání zkušeností.“

„Jelikož je tedy formule 3 jediným šampionátem, který jsem ve formulových sériích dokončil, jsem se svým působením tam docela spokojen. Hodně jsem se toho naučil a dost jsem se jako pilot zlepšil. Naučil jsem se spoustu věcí o autě, i o tom jak překonávat své limity. Hodně jsem za ten rok jako pilot vyrostl. Proto své působení ve formuli 3 i přes výsledky hodnotím kladně. Vnitřně jsem tam našel svůj potenciál a pomohlo mi to získal sebedůvěru i pro formuli 2.“

Brad přes zimní přestávku před svým debutem ve formuli 2 nezahálel a se stájí MP Motorsport se zúčastnil šampionátu Formule Regional na Středním východě. Ale ani tam příliš nezářil, v celkovém pořadí skončil až jako 29.

„Myslím, že působení tam mi rozhodně pomohlo. Protože jak víte, jako pilot nemám tolik zkušeností jako ostatní piloti formule 2 nebo dokonce i formule 3. A i Formule Regional mi dala možnost závodit proti konkurenceschopným závodníkům. Ale jinak, zda mám být upřímný, tento šampionát je poněkud kontroverzní, protože to auto a šasi není moc efektivní a chybí tam konzistentnost. I výkon závodníka může být někdy obtížné vidět.“

Účast v šampionát Formule Regional ovšem znamenala, je Benavides neměl téměř žádnou zimní přestávku. Z posledního kola šampionátu totiž zamířil rovnou na předsezónní testy F2 do Bahrajnu. Nevidí to jako problém?

„Nemyslím si, že bych kvůli tomu mohl mít v prvních závodech nějaké problémy, mohla by to být spíš výhoda. A rozhodně v tom vidím výhodu pro mou kariéru z dlouhodobého hlediska.“

Brad poprvé přišel do německo-českého týmu v Abú Zabí v rámci posezónních testů F2 a záhy byl oznámen i podpis smlouvy pro sezónu 2023. A americký pilot si zatím spolupráci s PHM by Charouz velmi chválí.

„Poprvé jsem s nimi spolupracoval minulý rok během testů v Abú Zabí a fungovalo to velmi dobře. S týmem vycházíme skvěle a dobře se nám spolupracuje. Myslím, že jsou velmi nadšeni co se týče bitev se soupeři i vylepšování auta a chtějí vyhrávat. Chceme společně tvrdě pracovat na tom, abychom se neustále zlepšovali a o závodních víkendech pak získali ty nejlepší výsledky. Tak to cítím, takže jsem v týmu šťastný.“

Největší výhodou mladého Američana je to, že od něj nikdo nic neočekává. Takže může jen překvapit. „V šampionátu formule 2 mohou být občas překvapení a já doufám, že bych mohl být jedním z nich. Mým cílem tedy je řekněme dosáhnout více, než se ode mě očekává. Můj vysněný cíl i můj životní cíl je dosahovat v mém řízení co nejlepších výkonů. Protože to je jediné, co mám, je to moje velká a jediná vášeň. Je to tedy teď nebo nikdy.“