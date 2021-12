Během závodu jsem odešel, protože jsem tomu už nevěřil, říká Jos Verstappen

„Jsem samozřejmě velmi hrdý,“ řekl Jos Verstappen pro Sky Sports F1. „Samozřejmě je to díky safety caru, že jsme v této situaci, ale i tak to musíte dokázat. Myslím, že tým měl i v tomto ohledu dobrou strategii, když ho zavolali (do boxů).“

„Dělají spoustu věcí velmi dobře a myslím, že Max byl jezdcem roku, tenhle šampionát si opravdu zasloužil.“

„Celý tým měl obavy, protože známe jejich rychlost, ale přesto bojoval dál. Vždy bude bojovat, to má asi v DNA, a to dnes udělal. Řekl mi: ‚V každém kole jsem jel naplno, dával jsem do toho maximum‘ a pak měl jednu šanci, jedno kolo, a tu využil.“

„Během závodu jsem odešel, protože jsem tomu už nevěřil, ale v posledním kole jsem se vrátil!“