Během mé služby se nic mimořádného nestalo. Vítězové a poražení po GP Miami 2023

Všichni dojeli. Nebyla to ale až taková nuda. Verstappen si dojel pro další vítězství, Alonso pro další pódium. Ferrari nasypalo další sůl do ran tifosi a Mercedes opět potvrdil, že jeho forma je tak trochu jako ruleta v Monte Carlu.

Vítězové Nejrychlejší zastávku v boxech mělo Ferrari. Sainze přezulo za 2,21 sekundy. Všech 20 jezdců dojelo do cíle, což se v historii F1 stalo jej několikrát (více se k tomu vrátíme v tradičním přehledu statistik). Během závodu nepřišel déšť, nevyjel safety car, nedošlo k žádnému odstoupení. Vlastně by si ředitel závodu mohl poznamenat, že „během mé služby se nestalo nic mimořádného“. Ale nebyla to až taková nuda... Na stupně vítězů se kromě jezdců Red Bullu dostal po krátké přestávce opět Fernando Alonso. Vítězové Max Verstappen

Fernando Alonso

Mercedes

Alpine

Kevin Magnussen

Max Verstappen Max Verstappen v Miami opět ukázal, proč Sergio Pérez nemá v souboji o titul příliš velké šance. I když se Verstappenovi něco nepovede, je schopen to rychle napravit. Do závodu startoval na tvrdých pneumatikách z 9. místa. Velmi rychle se ale dostal přes soupeře za Péreze. Poté, co Mexičan zajel do boxů, si dokázal udržet solidní náskok. Overcut se sice nezdařil, ale to nebylo v plánu a ani potřeba. Po přezutí se Verstappen velmi rychle dokázal dostat na první místo.

Foto: Getty Images / Chris Graythen

Fernando Alonso Aston Martin má letos dobré auto. Situace u Astonu Martin ale ukazuje, že to někdy nestačí. Teprve v rukou Fernanda Alonsa se ze zeleného monopostu stává kombajn, který sklízí potřebné body. V Baku byl Alonso čtvrtý, v Miami se opět vrátil na třetí místo. Vloni měl mimochodem Alonso po pěti závodech na kontě dva body, letos jich má už 75. Zejména díky tomu se Aston Martin stále drží na druhém místě v Poháru konstruktérů, ale bude to mít těžké... na druhou stranu by asi jednu pozici Alonso i Lawrence Stroll vyměnili za vítězství. Dočkají se ho?

Foto: Getty Images / Jared C. Tilton

Mercedes Mercedes je letos těžké někam zařadit, nebo před závodním víkendem odhadnout, kde se budou na trati v sobotu a v neděli pohybovat. S víkendem v Miami ale mohou být u Mercedesu spokojeni. Z týmů si odvezli druhý nejvyšší počet bodů a dojeli na čtvrtém, respektive šestém místě. A to ze závodu nikdo neodstoupil. Vzhledem k tomu, že na Red Bull a Alonsa neměli, jednalo se o téměř maximální možný výsledek. Oba stříbrné šípy rozdělil jen Sainz, ale nesmíme zapomínat na to, z jaké pozice Hamilton startoval.

Foto: Getty Images / Chris Graythen

Alpine Po dvou katastrofálních víkendech dojeli oba jezdci Alpina na bodech. Šest bodů sice není na první pohled asi to, co by si u francouzského týmu před sezónou představovali pod pojmem „úspěch“, ale v kontextu reality letošní sezóny je to solidní výsledek. Oba jezdci navíc v závodě, který nebyl ovlivněn safety carem, dojeli relativně blízko od Leclerca a Hamiltona.

Foto: Getty Images / Chris Graythen

Kevin Magnussen Před pár dny řekl tradičně upřímný a otevřený šéf Haasu Guenther Steiner, že Kevin Magnussen má pár závodů na to, aby zabral, pokud chce u týmu zůstat i v příštím roce. Steiner nechce s rozhodnutím o jezdcích čekat až na konec sezóny. Magnussen odstartoval do závodu ze čtvrtého místa. Samozřejmě mu pomohly červené vlajky, ale ty za něj nezajely čas a ani ho nedostaly do třetí části kvalifikace. Před startem závodu bylo jasné, že Magnussen čtvrté místo neudrží. V závodě svedl pěkné souboje s Leclercem a udělal asi maximum, co mohl. Nakonec získal bod. Pokud by někdo odstoupil, mohl být výsledek lepší, ale to se nestalo.

Foto: Getty Images / Chris Graythen

Poražení Závod dokončilo všech 20 jezdců. Kolo dostali Piastri a Sargeant. Poražení Sergio Pérez

Ferrari

Lance Stroll

McLaren

Nyck de Vries

Logan Sargeant

Sergio Pérez Sergio Pérez startoval z pole position, Verstappen z devátého místa. Přesto bylo pořadí v cíli závodu opačné. Verstappen se dokázal dostat přes startovní pole až k Pérezovi přesto, že jel na tvrdých pneumatikách, které měly být papírově asi o půl sekundy na kolo pomalejší než střední, na kterých jel Pérez. Důležitá část závodu ale přišla poté, co Pérez zajel do boxů. Oba jezdci měli tvrdé pneumatiky, Pérez o 20 kol čerstvější, přesto nedokázal Verstappena dojet a ani výrazně snížit jeho náskok.

Strategie jezdců Red Bullu (foto: Pirelli) Z hlediska časů na kolo Pérez během 24 kol snížil Verstappenův náskok o 4,8 sekundy – v průměru o 0,197 s na kolo. Kolo Sergio Pérez Max Verstappen Rozdíl z pohledu Vestappena 22 1:31.533 1:32.267 0,734 23 1:31.864 1:31.906 0,042 24 1:31.446 1:32.126 0,680 25 1:31.444 1:31.919 0,475 26 1:31.587 1:31.922 0,335 27 1:31.852 1:31.829 -0,023 28 1:31.597 1:31.776 0,179 29 1:31.583 1:31.820 0,237 30 1:31.490 1:32.484 0,994 31 1:32.111 1:31.627 -0,484 32 1:31.383 1:31.293 -0,090 33 1:31.791 1:31.481 -0,310 34 1:31.410 1:31.430 0,020 35 1:31.326 1:31.225 -0,101 36 1:31.192 1:31.384 0,192 37 1:31.435 1:31.268 -0,167 38 1:32.314 1:31.199 -1,115 39 1:31.755 1:31.444 -0,311 40 1:31.640 1:31.288 -0,352 41 1:31.506 1:31.004 -0,502 42 1:31.314 1:31.122 -0,192 43 1:31.214 1:30.988 -0,226 44 1:30.897 1:31.056 0,159 45 1:31.291 1:35.856 4,565

Ferrari V Baku získal Leclerc první stupně vítězů v letošním roce a Sainz ztrácel. V Miami to bylo spíše obráceně. Ferrari bylo opět konkurenceschopné jen v čase na jedno kolo. V závodě to už tak skvělé nebylo. Sainze překonal nejen Alonso ale také Russell. Trápil se především na tvrdých pneumatikách. Leclerc měl zase problémy dostat se před Magnussena. Podle Leclerca je vůz dost nepředvídatelný a ovlivnitelný větrem. Po závodě uvedl, že to není ani otázka různých zatáček, ale že i v jedné zatáčce může být vůz nedotáčivý a poté hned přetáčivý.

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli

Lance Stroll Je vlastně zvláštní, jak málo se o tom mluví. Lance Stroll byl v Bahrajnu za hrdinu, který nastoupil i poté, co měl poraněné ruce po nehodě na kole. V Džiddě měl pak technické problémy. Jeho dosavadní sezóna tak nebyla úplně hladká. Přesto už dnes můžeme říct, že na Alonsa dost výrazně ztrácí. V Miami skončil v kvalifikaci už v první části, takže nebylo moc reálné, že by získal nějaký výrazný bodový příděl. Dvanácté místo je však přesto zklamáním, když uvážíme, že měl druhý nejrychlejší vůz. Pokud chce Aston Martin usilovat o pěkný výsledek v šampionátu, musí Stroll zabrat. PS: Klobouk dolů před marketingem Astonu Martin. Dokáží Alonsovými úspěchy přezářit zatím nepříliš úspěšnou sezónu jeho kanadského kolegy.

Foto: Getty Images / Jared C. Tilton

McLaren Pouhý víkend po nasazení prvního většího balíčku vylepšení prožil McLaren příšerný víkend. Ani jeden z jezdců se nedostal do druhé části kvalifikace, což do značné míry předurčilo i průběh závodu, v němž nedošlo ke zlepšení. Norris dokonce dojel ještě o jednu pozici níže, než ze které startoval. Piastri po celý závod hlásil problémy s brzdami (respektive systémem brake-by-wire). Norris měl zase poškozený vůz poté, co do něj po startu narazil De Vries. Podle Stelly ho poškozená podlaha stála 2 až 3 desetiny sekundy na kolo. „S ohledem na naše pozice na startovním roštu jsme potřebovali dobrý start, rušný závod a vysokou degradaci pneumatik, abychom se dostali na body,“ řekl Stella. „Bohužel se žádná z těchto podmínek nenaplnila a závod byl pro nás tak trochu procesím na zadních pozicích.“

Foto: Getty Images / Chris Graythen

Nyck de Vries Před sezónou se objevovaly diskuse, zda Daniel Ricciardo v průběhu sezóny nenahradí Péreze. Nakonec by možná mohl nahradit De Vriese. Ale to je samozřejmě velká nadsázka. De Vriesovi, který se stal vloni v Monze hvězdou, se letos zatím nedaří. V Miami jeho závod fakticky skončil po zmíněném najetí do Norrise. Penalizace sice nepřišla, ale i kdyby ano, příliš by toho nezměnila. Zatímco Cunoda dojíždí stabilně na 10. a 11. místě (a zatím ne jinak!), de Vries vymetá pavučiny někde okolo poloviny druhé desítky – po nedokončeném závodě v Baku a Melbourne bylo 18. místo v Miami jeho třetím nejhorším výsledkem. De Vries přitom nezačal špatně. V kvalifikaci poprvé porazil Cunodu. Je to záblesk naděje? Uvidíme...

Foto: Getty Images / Chris Graythen