Beckmann: Závodění mi moc chybělo

Beckmannův návrat do závodů F2 začal už při testech v Barceloně. Během prvního testovacího dne pilot Charouz Racing Cem Bölükbasi tvrdě narazil do zdi a pak už se do vozu nevrátil. Začaly se mu totiž ozývat důsledky zranění, které utrpěl při nehodě o závodním víkendu v Saudské Arábii. U Charouz Racing ale nezaháleli a okamžitě začali shánět náhradu. Třetí testovací den už do vozu české stáje usedl David Beckmann.

„Cem havaroval v Saúdské Arábii a během testů se ukázalo, že se necítí dobře, stále pociťoval bolesti. Proto mi Charouz v úterý zavolal a zeptal se, zda bych mohl jezdit. Šlo také o Imolu, ale o té jsme moc nediskutovali. Nejdříve se zeptal, jestli bych mohl odjet testovací den v Barceloně, a já souhlasil. Takže jsem další den přijel. Upravili jsme sedačku a ostatní věci a poslední den jsem jezdil. Bylo docela pěkné být zpátky v autě,“ popisuje Beckmann jak k celé situaci vlastně došlo.

Beckmann nejdříve nahradil Bölükbasiho na testech v Barceloně, o týden později dostal příležitost i při závodním víkendu v Imole.

Beckmann ve voze formule 2 neseděl od závodního víkendu v Soči minulého roku, přesto byl hned během testů schopen zajet čtvrtý nejlepší čas. „Nebylo to snadné, zejména proto, že jsem se zapojil až do posledního testovacího dne a ostatní piloti měli už dva dny odjeté. Ale myslím, že jsem odvedl docela dobrou práci, měl jsem dobrou přípravu i zkušenosti s autem, takže to zase tak těžké nebylo.“

Německý pilot jezdil v Charouz Racing již první část loňské sezóny, po závodním víkendu v Silverstone však musel z týmu odejít. „Myslím, že sezóna, dokud se naše cesty nerozešly z finančních důvodů, byla dobrá. Získal jsem v Bahrajnu pódium, druhé místo v Baku a několikrát jsme bodovali. Pokud si dobře vzpomínám, byl jsem na jedenáctém místě, když jsem odešel. Proto si myslím, že bychom mohl skončit v šampionátu mezi prvními deseti, ale neměli jsme na výběr,“ hodnotí svou loňskou zkušenost s českým týmem.

Po Silverstone se alespoň na dva další závody uchytil u Campos Racing. Letos však nemá své stálé závodní místo nikde, je pouze rezervním pilotem ve formuli E u stáje Andretti. „Mým cílem je závodit jednoho dne ve formuli E jako tovární nebo stálý jezdec týmu. Formule 1 je pro mě pravděpodobně nedosažitelná z finančních důvodů, takže moje budoucnost je, dle mého názoru, ve formuli E, a proto tam chci jednoho dne patřit.“

Jelikož se Bölükbasi za těch pár dní, co dělilo testování v Barceloně a závodní víkend v Imole, nestihl dát dohromady, dostal Beckmann o uplynulém víkendu příležitost si v Itálii zazávodit. Jednalo se tak o jeho první závod od Soči 2021.

„Závodění mi moc chybělo. Chtěl jsem už loni závodit v Saudské Arábii a Abú Zabí, ale nebylo to možné opět kvůli finančním problémům. V Soči skončila formule 3, takže mnoho pilotů z F3 chtělo závodit v F2. A já jsem neměl dostatečný rozpočet, což byla škoda, ale tohle se v motorsportu stává.“

David měl štěstí v tom, že dostal příležitost závodit zrovna když formule 2 debutovala v Imole. Mohl si tedy ve voze F2 vyzkoušet tuto krásnou a historickou trať, která je snem každého pilota, ale též mu přinesla výhodu, jelikož na ní ještě nikdo s vozem F2 nejel.

„Imola je pěkná trať, velmi historická. Mám rád tento typ okruhů, které jsou rychlé a blízko města, v tom je Imola stejná jako třeba Monza. Není to daleko od města, je tam hodně ruchu a diváků. Trať je velmi pěkná, je zde mnoho šikan, což ji činí jedinečnou. Formule 2 a formule 3 tu nikdy nejezdily, takže je zábavné, že se to letos podařilo. Auta tu dosahují skvělé rychlosti. Také zde nikdo z nás předtím nezavodil ani netestoval, alespoň s tímto autem ne, takže je to pro mě dobrá příležitost, protože dva závody už byly odjeté, tak se mohu ostatním přiblížit.“

Německý pilot jezdil s Charouz Racing už loni. Jejich cesty se ale musely rozejít z finančních důvodů.

Od víkendu Beckmann příliš neočekával. „Nečekám mnoho, protože jsem nejezdil většinu testovacích dní a první dva závodní víkendy. Ale chtěl bych pro tým získat nějaké body do šampionátu, a trochu tak chlapcům pomoci. Mohu také využít své loňské zkušenosti a pomoci inženýrům s nastavením vozu a jeho vývojem.“

A Imola týmu Charouz Racing opravdu sedla. Enzo Fittipaldi získal v hlavním závodě své první pódiové umístnění a i Beckmannovi se podařilo týmu přinést body za osmé místo.

České kořeny

Ne každý to asi ví. David Beckmann je sice Němec, ale jeho maminka je Češka. Ovšem sám David moc blízký vztah k České republice nemá. „Moje maminka se narodila v Karviné. Umím trochu česky, ale opravdu jen trochu. Ona už si ale párkrát s týmem česky povídala. Jsem vlastně napůl Čech, ale Česko moc neznám, protože tam nejezdím často. Minulý rok jsem byl s týmem v Praze. Je to vlastně takové vtipné spojení – já jsem napůl Čech a tým je také český.“