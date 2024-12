Bearmana při testech super formule přibrzdil problém s turbem. Přesto byl Brit spokojen

Zatímco se řada potvrzených jezdců pro nadcházející sezonu F1 v tomto týdnu zúčastnila testů pneumatik v Abú Zabí, nováček Oliver Bearman zamířil do Japonska, kde si poprvé vyzkoušel asijskou super formuli, a především sbíral zkušenosti s okruhem v Suzuce, který pro něj byl nový.

Důvod, proč Bearman vynechal test Pirelli, byl zřejmý. Coby účastník tří velkých cen Brit již nesplňuje kritéria pro juniorského jezdce, kterého musel každý tým při testech využít, a zároveň pro něj už Haas neměl místo při výběru druhého jezdce, jelikož americká organizace chtěla do zkušebních jízd nasadit nově příchozího Estebana Ocona.

Bearman tak využil spolupráce Haasu s Toyotou a v Japonsku usedl do super formule týmu KCMG, využívajícího motory této japonské značky.

Devatenáctiletý pilot v rámci oficiálních testů, které probíhaly v Suzuce od středy až do pátku, zasáhl do dění na dráze pouze v pátek, jenž byl rezervován výhradně pro nováčky.

A ačkoliv primárním důvodem Bearmanova testu bylo získat zkušenosti s náročnou dráhou, která bude hostit třetí velkou cenu sezony 2025, Brit se nechtěl nechat zahanbit.

V pátečních jízdách obsadil třetí příčku, a to navzdory tomu, že ho problémy s turbem připravily o více možností zajet rychlý čas na nových pneumatikách.

„Byla to moje vůbec první jízda na nových pneumatikách (s tímto vozem, pozn.red.), takže jsem docela spokojený. S těmito pneumatikami máte jen jedno kolo, takže do toho prostě musíte jít. Těšil jsem se, že odpoledne pojedeme na další sadě nových pneumatik, ale kvůli problému, který jsme měli, to nešlo,“ vysvětlil Bearman, kterého cituje Autosport.

Anglický závodník se v tomto kontextu nechal slyšet, že nebýt problémů, mohl zajet podstatně lepší čas než ten, který znamenal půl sekundovou ztrátu na nejrychlejší páteční čas a zároveň 16. příčku celkově (z 31 účastníků, napříč třídenními testy).

„Jsem ale opravdu rád, že jsem na této trati mohl jet. V reálu existují rozdíly, které na simulátoru nezachytíte. Ať jde o nerovnosti, vítr či charakter okruhu, který způsobuje, že se pneumatiky rychle přehřívají. V porovnání s ostatními jezdci na startovním roštu F1 mám v Suzuce nejméně zkušeností, takže to byl způsob, jak se jim alespoň o krůček přiblížit. Je to velmi náročná a technická trať, takže se počítá každé kolo,“ dodal Bearman, vedle kterého se měl jízd v Suzuce zúčastnit také Andrea Kimi Antonelli.

Mladého Itala, který se v sezoně 2025 stane nástupcem Lewise Hamiltona v Mercedesu, však do Japonska nepustila nemoc.