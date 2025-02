Bearman zavzpomínal na loňské závody, kdy bojoval s Hamiltonem. Bylo to jako sen, přiznává

Olivera Bearmana letos čeká první kompletní sezona v F1. Kompletní píšeme proto, že tři velké ceny neplánovaně absolvoval již vloni.

Ve všech třech případech šlo o záskok, když pro Velkou cenu Saúdské Arábie nahradil u Ferrari Carlose Sainze poté, co Španěla postihly problémy se slepým střevem, zatímco v pozdější fázi sezony dvakrát zastoupil u týmu Haas Kevina Magnussena.

V nečekaných zkouškách Bearman uspěl, když se mu podařilo dvakrát bodovat, a nic na tom nemění ani to, že se v těžkých podmínkách na Interlagosu dopustil několika chyb.

První tři velké ceny měly pro 19letého Angličana také jednu přidanou hodnotu – svedl totiž při nich souboje i s jeho krajanem a sedminásobným mistrem světa Lewisem Hamiltonem.

„Vloni jsem okusil tři závody a hned jsem chtěl víc. Letos dostanu 24 startů, takže se na to opravdu těším,“ uvedl Bearman ve vysílání BBC Look East.

„První závod s Ferrari jsem byl spíš nervózní než cokoli jiného. Byl to nejtěžší den v mém životě, kdy jsem byl vržen do vozu F1, speciálně do toho červeného,“ přiznal jezdec, který vloni primárně závodil v seriálu F2.

„Když jsem pak ale dostal další dvě šance a mohl se na to připravit, bylo to opravdu příjemné. Mohl jsem to všechno vstřebat a hodně se naučit,“ popsal dále Bearman.

„Nakonec to dopadlo tak, že v každém závodě, kterého jsem se zúčastnil, jsem na trati bojoval s Lewisem (Hamiltonem, pozn. red.), takže to byl opravdu splněný sen. Závodit proti někomu tak slavnému, talentovanému... zkrátka proti nejlepšímu jezdci F1, jakého jsme kdy měli,“ uzavřel Bearman.