Bearman ve svém prvním závodě F1 získal body za sedmé místo

18letý Brit byl povolán týmem Ferrari v pátek ráno poté, co se Carlos Sainz ve čtvrtek necítil dobře a lékaři mu následně diagnostikovali zánět slepého střeva.

Bearman tak do jeho ferrari usedl pro poslední trénink. V kvalifikaci mu jen těsně unikl postup do Q3. Po startu z jedenáctého místa projel cílem na sedmé pozici a připsal si své první body. Fanoušky byl navíc zvolen Jezdcem dne.

Rezervní pilot Ferrari a v letošní sezóně pilot Premy ve formuli 2 podle svých slov ukázal, že na formuli 1 má, což bylo jeho hlavním cílem pro tento víkend.

„Nevím, co víc bych mohl udělat, protože si nemyslím, že budu ve F1 ve zbytku roku. To byl můj cíl, dobře se tento víkend ukázat. Myslím, že jsem odvedl slušnou práci. To je vše, co mohu dělat, tlačit ve F2 a držet si palce,“ řekl Bearman.

Bearman se letos šestkrát představí v prvním volném tréninku v kokpitu týmu Haas, poprvé v květnu v Imole. Oběma pilotům amerického týmu Kevinu Magnussenovi a Nicu Hülkenbergovi končí po letošní sezóně smlouva a Bearman by tak mohl být kandidátem na jedno z míst.

„Mám letos hodně volných tréninků s Haasem, takže se těším, až budu budovat vztah s týmem a sbírat kilometry v autě. Doufám, že se mi otevřou dveře, bylo by to skvělé.“

Se svým výkonem na městském okruhu v Džiddě byl Bearman spokojen.

„Auto dnes letělo, což je samozřejmě velký bonus. Myslím, že jsme odjeli čistý závod bez chyb. To jsme přesně chtěli, takže jsem se svým výkonem spokojen.“

Zatím není jasné, zda bude schopen Sainz závodit za dva týdny v Austrálii. Španěl ale po páteční operaci už sobotní závod sledoval z garáže Ferrari.