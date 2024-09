Bearman se těší na svůj první kompletní závodní víkend ve formuli 1

Přestože měl Oliver Bearman odstartovat své závodní angažmá s týmem Haas až v příštím roce, díky suspendaci Kevina Magnussena, který kvůli nasbírání 12 trestných bodů nemůže v Baku závodit, se prvního startu dočká již tento víkend.

Pro britského závodníka, který letos primárně působí v seriálu F2, bude jeho účast ve Velké ceně Ázerbájdžánu druhým startem v F1 poté, co v březnu pro Velkou cenu Saúdské Arábie u Ferrari nahradil indisponovaného Carlose Sainze.

Velkou změnou však pro Bearmana nyní je, že se o záskoku dozvěděl více než týden dopředu, takže se na něj mohl podstatně lépe připravit. Připomeňme, že v Saúdské Arábii byl Bearman o účasti ve velké ceně informován až v sobotu před třetím volným tréninkem.

„Těším se, že se vrátím do vozu formule 1 a poprvé se zúčastním kompletního víkendu. S týmem jsem už absolvoval několik volných tréninků, ale možnost navázat na to a absolvovat celý víkend je opravdu skvělá vyhlídka,“ uvedl 19letý závodník, který vloni v Baku v F2 vyhrál oba závody.

„Loni jsem v Baku dosáhl mnoha úspěchů a je to opravdu jedna z mých nejoblíbenějších tratí, takže se vážně těším, až se do toho pustím,“ nechal se slyšet Bearman, který si nicméně uvědomuje, že ho v Baku nečeká nic jednoduchého.

„Je to náročná trať. Není to stálý okruh, zdi jsou tam velmi blízko a v některých místech je to tam velmi těsné. Chci proto rychlost postupně budovat. Jsem rád, že mě čeká hodně kol. Bude to můj první plnohodnotný víkend (v F1, pozn. red.), který jsem dosud neměl tu čest zažít,“ dodal britský mladík.