Bearman se o debutu ve F1 dozvěděl tři hodiny před tréninkem

Bearman nahradí po zbytek víkendu Carlose Sainze, který podstoupil operaci slepého střeva.

Britský mladík debutoval v rámci víkendu F1 poprvé už vloni. Bylo to s vozem Haasu v Mexiku, kde nastoupil do prvního tréninku. Krátce předtím usedl ve Fioranu vůbec poprvé do vozu F1.

Dnes ale absolvoval i kvalifikaci. V ní skončil na 11. místě a jen těsně mu unikl postup.

„Ve čtvrtek ráno se necítil příliš dobře,“ řekl Vasseur pro Sky Sports o Sainzovi. „Zpočátku jsme si mysleli, že jde o problém s jídlem. Dnes ráno to ale bylo ještě horší. Jel do nemocnice a bylo to zcela jasné....“

Ferrari sdělilo Bearmanovi, že převezme Sainzův vůz, okolo 13:30 místního času (v Džiddě je o dvě hodiny více než u nás). Do třetího tréninku zbývaly tři hodiny.

„Před pár měsíci jel se starým vozem a vedl si velmi dobře,“ řekl Vasseur. „V loňském roce absolvoval s Haasem dva první tréninky v Mexiku a Abú Dhabí a odvedl v nich dobrou práci.“

„Když musí naskočit v Džiddě do vozu do třetího tréninku, tak je to určitě jiný příběh. Není to jednoduché. Na druhou stranu včera jel ve F2, vedl si velmi dobře, získal pole position, myslím, že to byla také dobrá příprava.“

„Vždy je rozdíl odvádět velmi dobrou práci v juniorské sérii a odvádět dobrou práci ve F1. Nemusíme teď dělat žádné závěry, musíme mu nechat čas, aby odvedl svou práci, a já na něj nebudu tento víkend vyvíjet žádný tlak.“