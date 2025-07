Bearman porušil pravidla pod červenou vlajkou. Dostal penalizaci 10 míst

Oliver Bearman na konci třetího tréninku boural na vjezdu do boxů a nechal tam přední křídlo. V té době vlály na trati červené vlajky kvůli nehodě Gabriela Bortoleta.

„Relace byla ve 12:33:57 označena červenou vlajkou. Vůz 87 (Bearman) zpomalil kvůli červené vlajce, a když se blížil k zatáčce 15, výrazně zrychlil na závodní tempo a vjel do boxů rychlostí 260 km/h. Ve vjezdu do boxů ztratil kontrolu nad vozem a narazil do svodidel,“ uvedli sportovní komisaři v zápise.

„Čl. 37.6 (a) Sportovních předpisů formule 1 a čl. 2.5.4.1 (b) Přílohy H Mezinárodního sportovního řádu vyžadují, aby při vyvěšení červené vlajky ‚všechny vozy okamžitě snížily rychlost a pomalu se vracely do boxové uličky‘. Je nepochybné, že řidič vozu 87 nepokračoval pomalu zpět do boxové uličky, když zrychlil, aby simuloval vjezd do boxové uličky v podmínkách závodu. Ve skutečnosti jsme se podívali na předchozí kolo vjezdu do boxů za normálních závodních podmínek a zjistili jsme, že v tomto kole byl rychlejší, a to pod červenou vlajkou.“

„Aby toho nebylo málo, ztratil kontrolu nad vozem a v rychlosti narazil do svodidel. Jezdec nás informoval, že špatně vyhodnotil skutečnost, že jeho brzdy nebyly zahřáté, protože kolo se kvůli červené vlajce jelo pomalu. I když to mohl být faktor, který přispěl k nehodě, nepovažovali jsme ho za polehčující okolnost.“

Druhý podobný incident

Kromě penalizace v podobě ztráty 10 míst dostal Bearman také neobvykle vysoký počet trestných bodů – 4. Celkem jich tam má osm a první se mu odečtou až v listopadu.

Není to poprvé, co Bearman porušil pravidla pod červenou vlajkou. V Monaku pod červenou vlajkou předjížděl.