Bearman popírá, že by podepsal s Haasem. Zítra ho čeká další trénink

Naposledy během Grand Prix Kanady se spekulovalo, že Bearman už s Haasem podepsal. Britský mladík to ale popírá.

„Jsou to všechno fámy a spekulace,“ řekl Bearman, kterého cituje racingnews365. „Ve skutečnosti nemají žádnou oporu. Snažím se soustředit jen na to, co dokážu při řízení auta. Od těchto spekulací se snažím držet dál, protože jsou nezdravé.“

„Mým cílem jako jezdce je podávat stále dobré výkony. Myslím, že můj první trénik v Imole dopadl opravdu dobře a byl jsem s ním spokojený. Chci v tom pokračovat. Co se týče časového rámce, nemám nic definovaného.“

Další první trénink ve voze Haasu čeká Bearmana zítra ve Španělsku. Do letní přestávky ho uvidíme ještě v dalších dvou – v Silverstonu a na Hungaroringu. Na konci sezóny pak bude Bearman ve voze v Mexiku a v Abú Dhabí.

Bearman debutoval ve F1 v Saúdské Arábii, kde zaskočil za nemocného Sainze. Za sedmé místo získal 6 bidů, a tak je stále v šampionátu před jezdci Alpine, Sauberu a Williamsu. Ve Španělsku připustil, že se po Velké ceně Saúdské Arábie zvýšil zájem o jeho osobu a také ho fanoušci více znají.

Například na Instagramu má jezdec F2 v současné době 2 miliony fanoušků. Pro srovnání – jeho týmového kolegu Antonelliho, který je spojován se sedačkou u Mercedesu, sleduje přes 500 tisíc lidí a Logana Sargeanta 960 tisíc lidí.

„Myslím, že od Džiddy se exponenciálně zvětšil,“ řekl Bearman o svém profilu. „Byl to docela velký krok, pokud jde o to, že mě lidé znají. Vzpomínám si, že když jsem přijel do Austrálie, spousta lidí mě najednou poznávala, což je upřímně řečeno skvělý pocit. Teď sice nejsem v F1, ale co se týče popularity, fanoušků a tak, už jsem skoro tam.“