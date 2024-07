Bearman: Nebýt povedeného debutu s Ferrari, byl by zisk závodní sedačky mnohem těžší

I když bude Oliver Bearman v příští sezoně brán za nováčka, úplně stroprocentně to platit nebude. Mladý Brit si totiž svůj debut v královně motorsportu odbyl již letos, když v březnu na poslední chvíli zaskakoval za indisponovaného Carlose Sainze, jenž musel absolovat urgentní operaci slepého střeva.

Ačkoliv měl Bearman na náročném okruhu v Džiddě k dispozici s vozem F1 pouze jeden volný trénink (do kterého mimochodem nastoupil po zisku pole position pro závod v seriálu F2), rozhodně nezklamal.

Při svém nečekaném debutu si ještě jako osmnáctiletý jezdec dojel pro body za sedmou příčku, čímž si vysloužil nejen uznání ze strany svého týmu, ale i expertů a fanoušků.

Pro Bearmana byl úspěšný debut důležitý ještě z jednoho úhlu pohledu – ačkoliv je Brit považován za jeden z největších talentů své generace, zároveň letos s týmem Prema prožívá nevydařený ročník ve formuli 2.

Po 16 odjetých bodovaných jízdách patří Bearmanovi v pořadí jezdců F2 až třináctá pozice, což je výrazně za očekáváními.

Dočkal by se tedy Bearman šance v F1 pro příští sezonu, nebýt závodu v Saúdské Arábii? Na tuto otázku nedokáže odpovědět ani on samotný.

„Myslím, že můj výkon v Saúdské Arábii byl opravdu momentem, kdy se hvězdy sešly a umožnily mi vstoupit do F1,“ uznal Bearman, kterého cituje web RacingNews365.

„Řekl bych, že nebýt toho, byl by můj vstup do F1 velmi těžký, zvláště s ohledem na to, jak se sezona současné době vyvíjí. Opravdu mi to pomohlo. Souvisí to i s mým seběvědomím, protože nikdy nevíte, jak se vám bude dařit, dokud nezávodíte proti skutečným jezdcům F1. Dostal jsem šanci a mám pocit, že jsem odvedl slušnou práci,“ dodal na toto téma budoucí závodní jezdec týmu Haas.