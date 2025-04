Bearman jezdil těsně okolo zdi jako v iRacingu. Překvapilo ho, že to nedělali i ostatní

Oliver Bearman v Suzuce nikdy ve F1 nejel. V prosinci si tam ale vyzkoušel vůz super formule. Primárně šlo tehdy právě o to, aby poměrně složitý okruh poznal.

V trénincích se pohyboval mezi 15. a 18. místem. Nejlépe byl 15. ve druhém tréninku, který ale byl mnohokrát přerušen červenou vlajkou. V kvalifikaci se nakonec dostal až do Q3.

V kvalifikaci zaujal netradiční stopou v poslední zatáčce, která ho dostala do těsné blízkosti boxové zdi. Málem boural.

„V šikaně se mi to trochu vymklo z rukou. V každém kole jsem to bral přes obrubník více a více a v posledním kole už to bylo trochu moc,“ řekl Bearman, kterého cituje RaceFans.

„Pokaždé, když jsem to dělal, jsem získával další a další čas, tak jsem si řekl, proč to nevzít trochu víc.“

„Jel jsem co nejblíže ke zdi, dokud jsem se ji nedotkl. Nevím, proč to tak nedělají všichni. Dělal jsem to tak už od prvního tréninku. Byla to závodní stopa jako v iRacingu.“

Postup do Q3 Bearmana překvapil. „Byl to docela nečekaný výsledek. Byl jsem opravdu šťastný, že jsem se dostal do Q2, takže si dokážete představit, jakou radost jsem měl z toho, že jsem se dostal do Q3. Podle našich předpovědí před kvalifikací jsme odhadovali, že budeme na hraně postupu do Q2.“