Bearman je supertalent. Vasseur by mu měl rychle najít sedačku v F1, uvedl Marko

Po sobotním neplánovaném debutu Olivera Bearmana v F1, ve kterém obsadil sedmé místo, na 18letého Brita ze všech stran míří slova chvály.

Pochvalu si junior Ferrari vysloužil i od konkurence, mj. také od poradce Red Bullu pro motorsport Marka Helmuta.

„Na Bearmanovi, ale také na našem Liamovi Lawsonovim nebo na debutu Pedra Acosty v seriálu MotoGP, můžete vidět, jak vypadá skutečně výjimečný talent,“ uvedl Marko ve svém sloupku pro Speedweek.

„Všichni dnešní mladíci jsou dobře připraveni, když nastupují. Ovšem jen někdo hodně dobrý může hned od začátku dosahovat takových výkonů. Způsob, jakým Acosta zaútočil na Marca Márqueze, mi přišel neuvěřitelně osvěžující, stejně jako Bearmanův výkon v Saúdské Arábii. To je to, co chceme všichni vidět,“ napsal 80letý Rakušan.

„Myslím, že Bearmanův debut ve Ferrari byl senzační. Zajet takovou jízdu na trati, jako je Džidda, bez většího tréninku, to byla opravdu síla. Chvílemi jel téměř na úrovni Charlese Leclerca. Co ale teď bude Ferrari dělat? Koupili drahého Hamiltona, Leclerc má dlouhodobější smlouvu a k tomu Bearman ukázal, že je supertalent,“ ptá se Marko.

„Kdybych byl Fred Vasseur (šéf Ferrari, pozn. red.), okamžitě bych Bearmanovi našel kokpit F1 v jiném týmu, například v Haasu. Týmy jsou však v současné době poměrně finančně stabilní, takže za to draze zaplatí,“ dodal konzultant Red Bullu.