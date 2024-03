Bearman i začátek sezóny. Zajímavé statistiky po GP Saúdské Arábie 2024

Max Verstappen je zatím stoprocentní i v kvalifikaci. V Džiddě získal svou 34. pole position v kariéře. GP Saúdské Arábie se stala 22. různou grand prix, do které Verstappen odstartoval z prvního místa. V historických tabulkách je v tomto ohledu na třetím místě.

1:27.472 je nejrychlejší kolo, které jsme zatím v Džiddě viděli. Ale je to rychlé kolo i v rámci historie. Průměrná rychlost Verstappena v kvalifikaci byla 254,097 km/h , což je podle F1 nejvyšší průměrná rychlost v kvalifikaci mimo Monzu od doby, kdy Nigel Mansell získal pole position pro Velkou cenu Velké Británie v roce 1990 – v posledním závodě na „starém“ Silverstonu.

Debut Bearmana

Oliver Bearman zaskočil za Carlose Sainze, který musel na operaci slepého střeva. Stal se třetím nejmladším jezdcem v historii F1. V sobotu mu bylo 18 let a 305 dní. Rekord, který už podle současných pravidel nelze překonat, drží Max Verstappen (17 let, 166 dní). Na druhém místě je Lance Stroll, kterému v Austrálii 2017 bylo 18 let a 148 dní.

Ferrari mělo nejmladší jezdeckou sestavu od roku 1968. Průměrný věk byl 22 let a 230 dnů. Dosud byl rekordem rok 1968. Jacky Ickx a Chris Amon měli 24 let a 37 dní.

Bearman se stal prvním jezdcem od roku 1972, který debutoval ve F1 s Ferrari. Tehdy byl ve Velké ceně Velké Británie šťastlivcem Arturo Merzario, který včera oslavil 81. narozeniny.