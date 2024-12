Bearman: Doufám, že se do Ferrari brzy vrátím

Stále teprve 19letý Oliver Bearman má za sebou hodně zajímavou sezonu. Ve formuli 2 se mu sice nedařilo tak, jak se očekávalo, když coby velký kandidát na titul skončil v konečném pořadí až 12., ale vše si vynahradil v F1.

Bearman totiž díky roli rezervního pilota Ferrari a Haasu neplánovaně naskočil hned do tří velkých cen, a navzdory minimu zkušeností si nevedl vůbec špatně.

Nejprve ho čekal křest ohněm, když na poslední chvíli v Saúdské Arábii zaskakoval za Carlose Sainze. A ačkoliv měl k dispozici pouze jeden trénink, tlak spojený s debutem v barvách Ferrari zvládl a po jistém výkonu si připsal body za sedmou příčku.

Bodovat se následně Bearmanovi podařilo i v Baku, kde pro změnu usedl do kokpitu stáje Haas poté, co nahradil „vybodovaného“ Kevina Magnussena. Dánského pilota pak Brit zastupoval i v Brazílii, ale tam se již bodů nedočkal.

Minimálně v příštích dvou letech má nicméně Bearman jistotu, že už nebude muset na šanci v F1 vyčkávat, protože se stane plnohodnotným pilotem stáje Haas.

Bearman však míří výš a rád by v nedaleké budoucnosti počet svých startů s Ferrari navýšil. Nemusí jít přitom o sci-fi, jelikož nově příchozímu jezdci Scuderie Lewisi Hamiltonovi bude brzy už 40 let...

„Závodit s Ferrari pro mě bylo dosud největší pýchou mé kariéry. Doufám, že v červeném budu brzy opět závodit,“ uvedl Bearman v rozhovoru pro italský deník La Gazzetta dello Sport.

Při vzpomínce na první návštěvu továrny Ferrari v Maranellu, pak mladý pilot dodal:

„Vzpomínám si na to, jako by to bylo včera. To, že se celé město točí kolem Ferrari, je neuvěřitelné. Ten den jsem viděl okruh Fiorano a sídlo Scuderie. Vzpomínám si, jak jsem se rozhlížel kolem a snil o tom, že budu jezdit na té trati a mít na sobě logo vzpínajícího se koně...říkal jsem si, že když se mi bude dařit a budu se snažit víc než ostatní, tak se mi to podaří.“