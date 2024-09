Bearman bodoval i při svém prvním startu za Haas

Bearman bodoval i při svém druhém startu ve formuli 1, když s Haasem v Baku navázal na svůj bodový výsledek ze začátku letošní sezóny v Saúdské Arábii, kde nahradil u Ferrari na jeden závod Carlose Sainze a skončil sedmý.

V Ázerbájdžánu nahradil Kevina Magnussena, který musel závod vynechat jako trest za dosažení 12 trestných bodů za předchozí prohřešky. V cíli byl na desátém místě.

Mladý Brit tak dokázal něco, co se zatím nikomu v historii F1 nepodařilo. Ve svých prvních dvou startech za dva různé týmy vždy bodoval.

K bodům mu nicméně pomohlo i štěstí, když dvě kola před cílem v souboji o třetí místo spolu kolidovali Sergio Pérez s Carlosem Sainzem a Bearman, stejně jako všichni ostatní za nimi, tím vydělali dvě pozice.

„Neměl jsem skončit na bodech, přede mnou ale došlo ke kolizi, která mi to umožnila. V prvním stintu mi chyběla rychlost a ztratil jsem pár pozic. To mě trochu odsunulo dozadu, dostal jsem se do provozu a ztratil jsem nějaký čas,“ řekl Bearman.

„Se svou rychlostí ve druhém stintu jsem celkem spokojen. Je těžké, když se snažíte předjíždět, musíte opravdu tlačit na pneumatiky a ty se přehřívají, takže jsem tvrdě tlačil, abych předjel Franca (Colapinta) a Lewis (Hamilton) mě nakonec předjel, využil k tomu svých zkušeností.“