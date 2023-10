BBC: Pirelli znovu vyhrálo výběrové řízení na dodavatele pneumatik. Možná naposledy

Podle britské BBC vyhrálo Pirelli výběrové řízení a zůstane i v dalších letech jediným dodavatelem pro F1.

Informace je zatím neoficiální. Podle BBC bude dohoda oznámena ve dnech po víkendovém závodě v Kataru.

Pirelli, které je dodavatelem pneumatik od roku 2011, tak porazilo Bridgestone a zůstane dodavatelem i v letech 2025 až 2027 s opcí pro rok 2028.

Bridgestone byl FIA schválen jako potenciální dodavatel, ale při obchodních jednáních se šéf F1 Stefano Domenicali rozhodl pro Pirelli.

Domenicali byl podle BBC pod tlakem „některých kruhů“, aby zvolil společnost Bridgestone, která působila v F1 v letech 1998 až 2010 a je vysoce ceněna v celém světě motorsportu. I z finančního hlediska byly obě nabídky podobné.

Nikdo asi nepochybuje o tom, že Bridgestone dokáže vyvinout pneumatiky pro formuli 1, ale existoval pocit, že by měl málo času. Kromě toho by musel pracovat na dvou projektech současně. Rok 2025 bude posledním rokem současných pravidel. Zatím není jasné, co přijde v roce 2026 – určitě přijdou nové vozy a pohonné jednotky, což ovlivní i pneumatiky, ale diskutuje se také o změně samotných pneumatik kvůli úspoře hmotnosti. Mohly by mít menší šířku nebo úplně jiné rozměry – například by mohlo jít o 16palcové pneumatiky.

Poslední smlouva s Pirelli?

Podle BBC měli zástupci Pirelli Stefana Domenicaliho informovat o tom, že po roce 2027 pravděpodobně skončí. Dobře informované zdroje potvrdily BBC Sport, že se jedná o poslední smlouvu s Pirelli. Domenicali už tak měl začít jednání s Bridgestone, aby se stal od roku 2028 dodavatelem on. Jednání ale mají být teprve na začátku.