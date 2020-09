BBC: Chase Carey má skončit. Nahradí ho Stefano Domenicali

Mluvčí formule 1 informaci odmítl komentovat, ale mnoho webů (včetně BBC) má jasno. Od příštího roku bude v čele formule 1 bývalý šéf Scuderie Ferrari a současný šéf Lamborghini Stefano Domenicali.

Formule 1 se tím dostane do trochu pikantní situace. Dva pilíře F1 – tedy samotnou F1 a regulátora (FIA) povedou bývalí šéfové Ferrari. V čele FIA totiž zůstává Jean Todt.

Domenicali vedl Ferrari v letech 2007 až 2014, kdy ve funkci nahradil právě Todta. Poté odešel k Audi a nyní je v čele automobilky Lamborghini. Kromě toho pracuje také pro FIA jako šéf komise pro monoposty.

Není to tak dávno, co se spekulovalo o jeho návratu do Maranella, kde měl pomoci Binottovi s „politickou“ stránkou věci.