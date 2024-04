BBC: Adrian Newey odchází z Red Bullu

O budoucnosti Adriana Neweyho se spekuluje už delší dobu. Situace se vyvinula od chvíle, kdy byl Christian Horner obviněn z nevhodného chování vůči zaměstnankyni a celkové vztahy uvnitř týmu se zhoršily.

O jeho přání opustit Red Bull poprvé informoval německý Auto Motor und Sport, ale informace byly nezávisle ověřeny BBC Sport, která se odvolává na své zdroje blízké Neweymu a Red Bullu.

Newey je u Red Bullu od roku 2005. Týmu pomohl k šesti titulům mezi týmy a sedmi mezi jezdci. Nyní pracuje pro tým jen na částečný úvazek, takže jeho odchod by sice Red Bull bolel, ale nemusel by mít fatální následky. Kromě závodního týmu se Newey věnuje vývoji hypercaru RB17.

Zatím není jasné, kdy a kam by mohl Newey zamířit. Zájem o něj bude mít nepochybně více týmů. Už delší dobu se spekuluje o Astonu Martin, kde by spolupracoval s Fernandem Alonsem. Ten nedávno možná trochu překvapivě prodloužil s týmem smlouvu. Vyloučit nelze ani přestup k Ferrari. Kromě práce pro legendární značku by Newey mohl spolupracovat také se sedminásobným mistrem světa Lewisem Hamiltonem.