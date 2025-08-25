Barrichello v 53 letech ovládl brazilskou odnož NASCAR

Dvojnásobný vicemistr světa F1 Rubens Barrichello opět potvrdil, že si i ve vyšším závodnickém věku udržuje dobrou formu. V rodné Brazílii totiž ovládl seriál NASCAR.
Přestože se nejprestižnější závody NASCAR – v čele s Cup Series – jezdí ve Spojených státech, značka NASCAR má i své další odnože. Z Mostu dobře známe evropskou verzi, existuje ale také kanadská či brazilská. A právě posledně jmenovaný seriál, oficiálně NASCAR Brasil Series, letos ovládl 53letý dvojnásobný vicemistr světa formule 1 Rubens Barrichello.
Bývalý pilot Ferrari či Brawnu se stal šampionem NASCAR Brazil hned ve své nováčkovské sezoně, a to 15 let po svém odchodu z F1. Rozhodl o tom triumf v sobotním závodě na okruhu Velo Citta, který mu zajistil nedostižný náskok na soupeře Thiaga Camila.
„Každý ví, jak moc miluji soutěžení a jak tvrdě bojuji,“ řekl Barrichello po rozhodujícím závodě přítomným novinářům.
„Thiaga je mi líto, ale nic jsem s tím nemohl udělat. Jsme přátelé mimo trať, ale když zavřeme hledí, bojujeme za své ideály. Auto fungovalo skvěle a i když se na mě Cacá (Bueno, pozn. red.) v závěru hodně tlačil, udržel jsem se v čele. Srdce mi buší až v krku, jsem nesmírně šťastný.“
Barrichello je fanouškům motoristického sportu známý především díky formuli 1, kde mezi lety 1998 a 2011 vyhrál 11 velkých cen. Nejvíce se do paměti zapsal jako týmový kolega Michaela Schumachera u Ferrari, v jehož éře se dvakrát stal vicemistrem světa. V roce 2009 pak sdílel garáž s Jensonem Buttonem v mistrovském týmu Brawn a naposledy se z vítězství radoval na Monze právě s tímto týmem.
Konec jeho kariéry ve formuli 1 přišel na konci roku 2011, kdy byl ve Williamsu nahrazen Brunem Sennou, synovcem legendárního Ayrtona Senny. Od té doby si Barrichello vyzkoušel IndyCar, 24 hodin Le Mans, a v letech 2014 a 2022 se stal mistrem v brazilské Stock Car Pro Series. Nyní přidal další velký úspěch a do své sbírky připsal i titul v NASCAR Brasil Series.