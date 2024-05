Barnard získal své první vítězství ve formuli 2

Bývalý tým Charouz Racing se od doby, co byl převzat PHM, pouze trápil. Loni se německé stáji nepodařilo získat ani bod. A letos začala úplně stejně. Zlom přišel až před týdnem v Imole, když se Dürksenovi podařilo vybojovat třetí místo v hlavním závodě. Tím německému týmu, který v současné době nese název Aix Racing, přivezl nejen první pódium, ale i první body. A že to nebyla jen náhoda se ukázalo i v Monaku. Barnard se dokázal kvalifikovat jako desátý. Čímž do dnešního sprintu startoval z pole position, a jelikož se v Monaku při sprintech F2 nepředjíždí, dalo se tušit jak to dopadne…

Pilota Aix Racing v první startovní řadě doplnil Bortoleto. Jako třetí se pak na start postavil Hauger a vedle něho Antonelli. Staněk po vydařené včerejší kvalifikaci, kde skončil šestý, startoval dnes jako pátý. Dále se seřadili piloti v pořadí Colapinto, Aron, Hadjar, Martins a první desítku uzavřel vítěz včerejší kvalifikace Verschoor.

Po zhasnutí červených světel se všem pilotům podařilo odstartovat bez problémů. A jelikož monacké uličky ani v první zatáčce žádnou akci nepřipouštějí, pořadí zůstalo stejné jako na startovním roštu. Barnard si pohlídal vedení, za něj se zařadil Bortoleto, dále Hauger a Antonelli. Colapinto překonal Staňka a český pilot se tak propadl na šesté místo. V hloubi pole se Martins dostal do kontaktu s jedním z vozů Dams a skončil v bariéře. Na trati se tak objevil první safetycar dne.

Po restartu se nic nezměnilo. A i když piloti jezdili s méně než sekundovými rozestupy, takže jim bylo umožněno používat DRS, k žádným předjetím ani pokusům o ně na trati nedocházelo. K tomu, aby si nějaký pilot vybudoval jakoukoliv útočnou příležitost, nepomáhaly ani věčné safetycary.

Další se objevil na trati poté, co nájezd na obrubník vymrštil vůz Pepe Martiho a ten skončil v bariéře. Po po restartu se opět nic nestalo. Až se do kontaktu dostal Dürksen s Verschoorem. Pilot Tridentu přišel o část předního křídla, která zůstala na trati, což si tentokrát vyžádalo virtuální safetycar.

Útočit se pokoušel alespoň vedoucí pilot průběžného pořadí Zane Maloney, který jezdil na desátém místě. Ale nevyplatilo se. Při útocích na O´Sullivana si nejprve poškodil vůz, pak do pilota ART narazil přímo zezadu, dostal se do hodin, zůstal stát uprostřed trati a zastavil tak i projíždějícího Mainiho. Oba piloti tak zablokovali trať a musela být vyvěšena červená vlajka.

Všechny vozy se odebraly do boxové uličky, kde se čekalo na zprovoznění trati. Jelikož restart proběhl za safety carem, ani zde nedošlo k žádné změně v pořadí.

Barnard si tak bezpečně dojel pro své první vítězství a také první vítězství stáje AIX racing ve formuli 2. Jako druhý projel cílem Bortoleto a třetí Hauger. Staněk dojel do cíle na šestém místě.

Šesté místo čeká českého pilota i na startu zítřejšího hlavního závodu, který díky zastávkách v boxech bývá naštěstí přeci jen akce plnější.

Výsledky