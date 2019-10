Bál jsem se, že Hamilton do boxů už nezajede, říká vítězný Bottas

Bottas do závodu vyrazil ze třetí pozice, využil pomalejšího startu obou ferrari v první řadě a dostal se do vedení. Bottas měl v plánu strategii dvou zastávek v boxech, aby udržel první pozici před Sebastianem Vettelem z Ferrari.

Hamilton naopak plánoval strategii jedné zastávky, aby se na čele udržel i po druhé Bottasově návštěvě mechaniků. Nakonec ale dvakrát zajel do boxů i Hamilton, Bottas tak vyhrál a snížil Hamiltonův náskok na čele průběžného pořadí na 64 bodů.

„Všechno šlo opravdu hladce, jen ve druhém stintu byl velký provoz a neustále jsem předjížděl jezdce o kolo, nemohl jsem se tedy dostat do tempa,“ řekl Bottas.

„Jinak Lewis do té doby stále nezajel na druhou zastávku a já se trochu obával, že by jeho pneumatiky mohly vydržet do konce, protože se o ně zřejmě dobře staral. On byl ale na střední směsi a my se na ní velmi trápili. Z mého pohledu to byl velmi dobrý závod, a navíc mám za každého jednoho člena týmu radost ze zisku šestého konstruktérského titulu v řadě.“

Hamilton nestačil na Vettela

Ačkoliv byl v posledních kolech velmi blízko, nedokázal Hamilton předjet Sebastiana Vettela z Ferrari v souboji o druhé místo.

„S lepším vedením bych to (dostat se na druhé místo) zřejmě dokázal. Řekli, že když nasadí pneumatiky, půjdou na strategii dvou zastávek, protože opotřebení je vyšší. Já hodně opotřebovával pneumatiky, když jsem se musel přiblížit Sebovi,“ řekl Hamilton.

„Nebyla šance, jak bych to dokázal. Sedneme si s inženýry a stratégy. Myslím, že dnes to mohlo být lepší.“

Foto: Getty Images / Clive Mason