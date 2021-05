Baku by v budoucnu chtělo hostit sprintové závody F1

Formule 1 poprvé zařadí 100kilometrovou sprintovou kvalifikaci, která rozhodne o postavení na roštu nedělního závodu, do programu Velké ceny Velké Británie. Kromě toho by se letos měl tento formát víkendu vyzkoušet také při závodech v Itálii a Brazílii.

Samotné vedení F1 říká, že tři letošní závody budou jako zkouška nového možného formátu. V případě úspěchu by mohly sprintové závody být součástí také dalších podniků.

Promotér Velké ceny Ázerbájdžánu, která se jezdí na městském okruhu v Baku, je myšlence nového formátu víkendu otevřený.

„Vím, že se proti tomu postavilo několik jezdců, podle kterých je to docela riskantní,“ řekl výkonný ředitel Městského okruhu Baku Arif Rahimov na dotaz Motorsport.com, zda by měl zájem hostit sprintové závody F1.

„Myslím, že každá změna by byla nějakým způsobem vítána a jakékoliv experimenty by byly dobré. Jsem trochu na opačné straně a myslím si, že experimentování s formátem závodního víkendu je obecně dobrá věc, aby se zamíchaly věci a bylo to zajímavější a trochu nečekané pro diváky,“ dodává Rahimov.

„Opravdu bych něco takového uvítal, pokud by to bylo nabídnuto a měli bychom šanci to udělat jedním nebo druhým způsobem. Myslím, že jakékoliv změny by byly pro F1 obecně skvělé. Byla spousta spekulací o obráceném startovním roštu jako ve F2, teď je tu sprintová kvalifikace. Vítám každou z těchto změn.“

Formule 1 se do Baku vrátí letos v červnu po roční přestávce, jelikož vloni byl závod kvůli pandemii koronaviru zrušen.