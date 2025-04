Bahrajn s týmy zamával. Kromě Alpine všichni meziročně zpomalili

V Bahrajnu se stejně jako vloni jely předsezónní testy. Vloni následoval závod hned po nich, takže týmy mohly plně využít znalosti, které v testech získaly. Letos se jede v Bahrajnu v pořadí čtvrtý závod. Není to velký rozdíl, ale podmínky se změnily výrazně – oproti testům i loňskému víkendu.

Vloni se teplota tratě pohybovala okolo 22 až 24 °C. Letos v testech to bylo podobné. Včera v kvalifikaci jsme ale začínali na teplotách o deset stupňů vyšších. Jezdci si po celý víkend stěžovali na nedostatek přilnavosti.

Pole position vloni získal Max Verstappen s časem 1:29.179, ačkoliv nejrychlejší ideální kolo (součet nejrychlejších sektorů) zajel Charles Leclerc – 1:29.084.

Včerejší Piastriho čas na pole position byl 1:29.841, takže o 0,662 sekundy pomalejší! Vloni by s tímto časem skončil Piastri ve třetí části kvalifikace až na desátém místě.

Oscar Piastri dokázal v Q3 zajet ideální kolo. Stejně na tom byl druhý George Russell nebo třetí Charles Leclerc. Norrisovi se to nepovedlo. Pokud by zajel své ideální kolo, byl by třetí. Takhle bude startovat ze šestého místa.

Norrisův rozdíl mezi kvalifikačním a ideálním kolem (0,207 s) byl druhý největší. Hůře na tom byl už jen Oliver Bearman, kterého to odsunulo na poslední místo.

Samozřejmě ještě větší rozdíl má Nico Hülkenberg, ale ten nepočítáme, protože byl způsoben tím, že jeho čas v Q1 byl dodatečně smazán a kvůli tomu přišel také o časy v Q2.

Ideální kola

Δ je rozdíl mezi časem zajetým v kvalifikaci a ideálním kolem (součtem nejrychlejších sektorových časů jezdce)

P Jezdec Tým Čas Rozdíl Δ 1 Oscar Piastri McLaren 1:29.841 0.000 2 George Russell Mercedes 1:30.009 0.168 0.000 3 Lando Norris McLaren 1:30.060 0.219 0.207 4 Charles Leclerc Ferrari 1:30.175 0.334 0.000 5 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:30.183 0.342 0.030 6 Pierre Gasly Alpine 1:30.216 0.375 0.000 7 Max Verstappen Red Bull 1:30.423 0.582 0.000 8 Carlos Sainz Williams 1:30.546 0.705 0.134 9 Lewis Hamilton Ferrari 1:30.772 0.931 0.000 10 Jack Doohan Alpine 1:31.061 1.220 0.184 11 Júki Cunoda Red Bull 1:31.103 1.262 0.125 12 Isack Hadjar Racing Bulls 1:31.199 1.358 0.072 13 Nico Hülkenberg Sauber 1:31.364 1.523 0.703 14 Esteban Ocon Haas 1:31.585 1.744 0.009 15 Fernando Alonso Aston Martin 1:31.634 1.793 0.000 16 Alexander Albon Williams 1:32.021 2.180 0.019 17 Oliver Bearman Haas 1:32.080 2.239 0.293 18 Liam Lawson Racing Bulls 1:32.093 2.252 0.072 19 Gabriel Bortoleto Sauber 1:32.129 2.288 0.057 20 Lance Stroll Aston Martin 1:32.246 2.405 0.037

Meziroční srovnání

Alpine je jediný tým, který dokázal meziročně zrychlit. Vloni byl jeho začátek sezóny katastrofální. Oba jezdci vypadli hned v Q1 a obsadili poslední řadu. Letos se Gasly dostal do Q3, kde skončil pátý (po penalizaci Antonelliho bude čtvrtý).