Až tři týmy mohou v Silverstone vynechat jediný trénink před kvalifikací

Sprintové kvalifikace mají mít několik „výhod“. Bude to další atraktivní prvek v rámci víkendu a přivede to více fanoušků na okruhy i k televizní obrazovce už v pátek.

Jedním z atributů je také méně jízd před kvalifikací. V pátek čeká jezdce klasický hodinový trénink, po kterém se bude hned bojovat v kvalifikaci o postavení na startu sprintu.

Očekává se, že to může trochu zamíchat rozložením sil. Jezdci odjedou v tréninku nějakých 120 až 150 km a pak půjdou rovnou do kvalifikace. Žádná práce přes noc, žádná příprava v továrně na simulátoru. Některé týmy ale možná půjdou do kvalifikace s nulou kol na svém kontě.

Obavy o spolehlivost

Sprintové kvalifikace zasáhnou do řady oblastí závodního víkendu. Jedním z nich je parc fermé, což je režim, v rámci kterého mohou týmy jen velmi omezeně pracovat na svých vozech z hlediska změn nastavení a výměny dílů.

V Silverstonu se začátek parc fermé posune ze soboty na pátek. Po páteční kvalifikaci už nebude možné na vozy sahat. Samozřejmě existují výjimky – týmy mohou vyměnit poškozený díl za jiný (stejné specifikace), mohou vyměnit brzdy, zapalovací svíčky atd.

Mezi komponenty, které vyměnit nelze, jsou spojky. Podle Auto Motor und Sport to pro tři týmy přestavuje problém. Po pátečních trénincích své spojky mění nebo servisují. Konkrétně jde o Aston Martin, Alpine a McLaren.

„Tyto spojky byly vyrobeny pro jiný účel,“ řekl manažér Astonu Martin Andy Stevenson pro Auto Motor und Sport. „Po 300 kilometrech potřebují nové podložky a servis. Kdybychom před sezónou věděli, co můžeme očekávat, postavili bychom jiné spojky. Pokud budeme muset jet celý víkend se spojkou bez její výměny, nemůžeme zaručit, že vydrží.“

Upravit spojky týmy nemohou zase kvůli homologaci. FIA sice už na stížnosti reagovala, ale týmy svým argumentem jen rozpálila do běla. Delegáti FIA týmům poradili, aby v trénincích omezily nácvik startů.

„S počtem startů to nemá nic společného,“ řekl Alan Permane z Alpine. „Je to jen o opotřebení. Spojka se přece používá neustále. Problémem je řazení, ne starty.“

Aston Martin má blízko k Mercedesu, který používá jinou spojku. Ta dokáže odjet 700 km. Řešení se nabízí, ale Mercedes prý nemá dostatek spojek pro dva týmy.

Stevenson se už nechal slyšet, že pokud FIA neustoupí, může to v krajním případě dopadnout tak, že tým trénink vynechá.