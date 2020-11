Až tak slabé výkony Leclerc nečekal

Charles Lerclerc (11./14.)

V Turecku to skoro vypadalo, že se ve Ferrari blýská na lepší časy. Tým získal dohromady 27 bodů, tedy nejvíce za celou sezonu. V Bahrajnu by Scuderia jistě ráda pokračovala v podobném duchu. Výsledky volných tréninků však příznivcům rudých vozů mnoho důvodů k optimismu nedávají.

„Bylo to těžké. Čekal jsem, že budeme lepší. V minulosti se nám na této trati dařilo, ale tento víkend se trápíme. Minimálně to tedy platí pro první den. Obvykle se nám naštěstí daří přes noc vyřešit řadu potíží, tak snad to tak bude i tentokrát a v kvalifikaci budeme silnější.

Zlepšit potřebuje vyvážení vozu, v zatáčkách je auto hodně neklidné. Na jednom místě je přetáčivé, jinde se zase potýkáte s nedotáčivostí. Udržet vůz na uzdě teď není žádná hračka.

Udělal jsem také řadu chyb, takže ani po jezdecké stránce to nebylo ideální. Zítra se nám doufejme bude dařit výrazně lépe. Pole je velmi, velmi vyrovnané a rozhodovat mohou i maličkosti,“ ví Leclerc.

Sebastian Vettel (12./12.)

V Istanbulu se Vettel letos poprvé podíval na stupně vítězů. Nezdá se, že by s podobným výsledkem počítal i v Bahrajnu. I on nicméně doufá, že Ferrari bude v sobotu a neděli silnější než v pátek.

„Papírově to pro nás není úplně nejlepší trať. Máme ale prosto pro zlepšení a necháme se překvapit, co zítra dokážeme vytěžit. S udržováním pneumatik je to složité a neděle kvůli tomu bude obtížná.

Ještě není úplně jasné, kolik zastávek a které pneumatiky jsou nejlepší, takže máme přes noc o čem přemýšlet. Nyní se musíme soustředit na kvalifikaci a dobře se připravit pro závod.

Body se sčítají až v neděli. Takže při výběru nastavení budeme na závod myslet. Je ale samozřejmě pravda, že čím výše startujete, tím lepší máte výchozí pozici,“ řekl Vettel.