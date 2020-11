Až s příchodem Neweyho nás přestali brát jako párty tým, říká šéf Red Bullu

Majitel Red Bullu Dietrich Mateschitz odkoupil na konci roku 2004 Jaguar a vstoupil do F1 s vlastní značkou. A ačkoliv v začátcích za Red Bull závodili i zkušenější piloti jako David Coulthard či Mark Webber, v prvních čtyřech letech tým dosáhl jen na tři pódiová umístění.

První vítězství přišlo až v roce 2009 v Číně, kde triumf Sebastiana Vettela podtrhl druhým místem Webber. Klíčový byl v tomto směru podle Hornera příchod Adriana Neweyho v roce 2006 poté, co odešel z McLarenu.

„Jakmile se k nám přidal Adrian, lidé nás začali brát vážně. Říkali si 'Kriste, pokud nejúspěšnější konstruktér všech dob odešel z McLarenu, který právě kvůli problémům se spolehlivostí prohrál oba šampionáty, musí se u nás dít něco dobrého',“ řekl Horner v podcastu The 300 Club.

„Když jsme získali Adriana, byl to rozhodně zlomový bod, kdy z párty týmu na nás lidé najednou začali nahlížet jako na 'páni, tihle lidi to myslí opravdu vážně'.“

V roce 2009, kdy se s příchodem nových pravidel výrazně změnily monoposty, skončil Red Bull v Poháru konstruktérů druhý. Následující čtyři sezóny 2010 až 2013 tým ovládl jak hodnocení konstruktérů, tak díky Vettelovi také v šampionátu jezdců.

Horner přiznal, že na začátku života týmu, kdy spíše, než pro své výsledky na trati, o sobě dával Red Bull vědět hlasitou hudbou v garáži, neměla stáj myšlenky na takové možné úspěchy.

„Nebyl stanoven žádný specifický cíl než být co nejrychleji co nejkonkurenceschopnější. Majitel Red Bullu Dietrich Mateschitz je velký nadšenec do tohoto sportu. Sponzoroval týmy, byl akcionářem v Sauberu, tohle ale bylo poprvé, kdy zcela vlastnil tým a měl nad ním kontrolu.

„Vyzval nás, abychom si osvojili filozofii Red Bullu - nebát se dělat věci jinak a užít si při tom zábavu. Myslím, že na začátku jsme měli pověst, protože nám v garáži hrála hlasitá hudba, v Energy Station jsme organizovali všechny možné aktivity a když velká cena zavítala do města, vždy jsme měli velkou párty.

„Myslím, že nás lidé nebrali příliš vážně. Přemýšleli nad námi jen proto, že všichni chtěli vstupenku na párty Red Bullu. To býval jeden z cílů víkendu. Pod tím vším však bylo opravdové odhodlání postavit nejlepší možný závodní tým.“