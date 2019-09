Až po vás. Jezdci podle Albona bojovali o zisk DRS

Poté, co Lando Norris z McLarenu musel v závěru závodu odstoupit z páté pozice, začali o ní spolu bojovat Albon s Pérezem.

Ve snaze využít možnosti systému DRS se v detekčním bodě před zatáčkou Eau Rouge oba piloti snažili zůstat za svým soupeřem, aby na následné rovince Kemmel mohli právě oni v posledním kole otevřít element zadního křídla a využít nižšího přítlaku.

Tuto možnost měl nakonec Albon, který byl díky tomu na rovince mnohem rychlejší a snažil se před Mexičana dostat. Ten mu však nenechal příliš mnoho prostoru a Albon musel dvěma koly vyjet mimo trať. I přesto se mu ale podařilo Péreze předjet a dojet si pro svůj nejlepší výsledek ve formuli 1.

Oba byli sice za tento souboj předvoláni před sportovní komisaře, ale ti žádné tresty neudělili. Podle Albona si ale tento souboj užili.

On the grass at that speed 😳 pic.twitter.com/CxdYMr9Rnc