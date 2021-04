Až na Q3 to byl perfektní víkend, těší třetího Norrise

Brit do závodu startoval ze sedmé pozice poté, co kvůli překročení traťových limitů přišel o svůj nejrychlejší čas zajetý ve třetí části kvalifikace, díky kterému by startoval třetí.

„Myslím, že až na Q3 to byl perfektní víkend. Během prvních dvou dnů od pátku do soboty jsme vůz výrazně zlepšili. Nezačali jsme nejlépe, ale hodně jsme se zlepšili,“ řekl Norris.

„Myslím, že jsem odvedl velmi dobrou práci v kvalifikaci. Bylo to poprvé, co mi v Q1 i Q2 stačil jeden pokus. Ušetřil jsem tedy pneumatiky, vytvořil jsem si příležitost pro Q3, byl jsem celkem blízko pole position, pak to bylo třetí, a nakonec sedmé místo.“

Ve druhé polovině závodu se přitom Norris držel na druhém místě za Maxem Verstappenem, tři kola před cílem jej ale předjel Lewis Hamilton.

„Bylo to těžké. Rozhodli jsme se přezout na měkkou sadu. Nebyl jsem si jistý, že je dokážu přimět fungovat, není to jednoduchá trať na předjíždění, ačkoliv Lewis by mohl říct něco jiného.

„Rozhodli jsme se tedy jít na měkké. Měl jsem dobrý restart a byl jsem před ním. Od prvního kola po restartu jsem začal šetřit pneumatiky, protože jsem věděl, že posledních pár kol bude náročných. A byly, obzvlášť s Lewisem. Soustředil jsem se na poslední zatáčky, abych správně využíval baterie. Snažil jsem se co nejvíce šetřit, na konci jsem ale už neměl zadní pneumatiky, abych ho na výjezdu z posledních dvou zatáček a v šikaně udržel. Ale snažil jsem se.“

Ricciardo šestý

I ve svém druhém závodě za McLaren bodoval Daniel Ricciardo, který sedmé místo z Bahrajnu v Itálii vylepšil na šestou pozici.

„Na startu jsem získal pozici a chvíli jsem jezdil na pátém místě. Jakmile začala trať osychat, začala se mi drolit pravá přední pneumatika, takže jsem nedokázal držet rychlost,“ řekl Ricciardo.

„Pro restart jsme nasadili měkkou sadu, abychom vytěžili maximum z potenciálního pevného startu. Snažil jsem se udržet s měkkou sadou až do konce tohoto dlouhého stintu, ale nedokázal jsem to. Potýkal jsem se s předními i zadními gumami.“