Autosport: Oznámení, že bude Pérez závodit za Cadillac, je na spadnutí

Podle britského magazínu bude Sergio Pérez představen jako nový pilot Cadillacu již v tomto týdnu.
Přestože do debutu Cadillacu v F1 zbývá už jen něco málo přes půl roku, stále nebyl oficiálně představen ani jeden pilot, který bude pro nový tým závodit.
V posledních týdnech však spekulace ohledně dvou „vyvolených“ jmen podstatně zesílily, a to dokonce tak, že některá media již berou jezdeckou sestavu ve složení Sergio Pérez/Valtteri Bottas za hotovou věc.
Nyní pak vše umocňuje i aktuální článek Autosportu, podle kterého prvního jezdce, konkrétně Péreze, představí Cadillac již v tomto týdnu.
„Vše nasvědčuje tomu, že Pérez podepsal víceletou smlouvu na minimálně dvě roky s opcí na třetí sezonu,“ píše Autosport.
„Pérez by měl být představen v nejbližší době, což mu umožní okamžitě se zapojit do příprav týmu na rok 2026 a spolupracovat s inženýry Cadillacu ve zbrusu nové centrále v Silverstone,“ uvádí dále renomovaný britský magazín s tím, že by měl mít Mexičan v rámci týmu stejný status jako jeho očekávaný kolega Bottas.
Pro úplnost dodejme, že jak Pérez, tak Bottas, pokud se jejich nové angažmá potvrdí, budou mít na co navazovat. Oba pětatřicátníci mají na svém kontě přes 245 odjetých velkých cen a oba dva jsou bývalými vicemistry světa – Bottas dokonce dvojnásobným.