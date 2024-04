Autosport: Formule 1 zvažuje změnu bodového systému

Formule 1 by už v příštím roce mohla změnit bodový systém.

Do roku 2002 bodovalo jen šest jezdců a vítěz bral 10 bodů. Poté se počet bodovaných pozic rozšířil na osm (v letech 2003 až 2009). Od roku 2010 boduje deset jezdců a je větší rozdíl mezi vítězem a druhým místem. Vítěz závodu bere 25 bodů.

Od roku 2019 je udělován bod za nejrychlejší kolo závodu. Nedávno pak ještě přišel sprint, v němž nejdříve bodovali první tři jezdci a později byl počet bodovaných pozic rozšířen na osm.

Podle Autosportu má příští týden Komise F1 projednávat další změnu bodového systému. Nově by od roku 2025 bodovalo 12 jezdců. Jak ukazuje tabulka níže, prvních sedm pozic by se z hlediska počtu získaných bodů nezměnilo.

Za novinkou má stát lobbing menších týmů. Má to logiku. Boj o 11. nebo 12. místo by byl lepší, pokud by se za tato místa udělovala body. Letos je startovní rošt rozdělen na dvě skupiny po pěti. Týmy z druhé pětky musí v podstatě spoléhat na problémy někoho z první pětice, aby získaly body.

Také pořadí v Poháru konstruktérů by mohlo být spravedlivější. Dnes často po pozici rozhodne bod či dva, které tým získá při některém chaotickém závodě.