Autosport Awards: Uspěli Norris, Verstappen i McLaren

Ceny Autosport Awards se udělují už od roku 1982. Letos uspěla i řada jmen ze světa formule 1.

Lando Norris se stal britským jezdcem roku, což asi není tak velké překvapení. V sezóně porazil George Russella i Lewise Hamiltona. Získal první vítězství ve F1, v šampionátu jezdců obsadil druhé místo a pomohl získat McLarenu titul v Poháru konstruktérů.

Momentem roku se stalo vítězství Maxe Verstappena v Brazílii. O vítězi hlasovali fanoušci. Vloni uspělo vítězství Ferrari v Le Mans 2023 a o rok dříve vítězství Russella v roce 2022 v Brazílii. Letos bylo nominováno první vítězství Norrise ve F1 (GP Miami), další vítězství Ferrari v Le Mans nebo vítězství Hamiltona v Silverstonu.

Mezinárodním jezdcem roku se stal Max Verstappen, který vloni získal čtvrtý titul mistra světa v řadě i celkově.

„Chtěl jsem jen poděkovat všem čtenářům Autosportu za to, že mě zvolili za mezinárodního jezdce roku,“ řekl Verstappen při přebírání ceny.

„Vyhrál jsem to počtvrté. Tak to je samozřejmě moc hezký moment. Byl to velmi náročný rok se spoustou pěkných vítězství ale i těžkých okamžiků. Ale samozřejmě nejdůležitější bylo dostat se nahoru, a to se nám jako týmu povedlo.“

Vozem roku se stal v hlasování fanoušků MCL38, se kterým McLaren vloni vyhrál první titul mezi týmy od roku 1998.

Osobností roku se stal šéf McLarenu Andrea Stella.

Čestnou cenu k 75. výročí dostal Bernie Ecclestone. Promotérem roku se stala Grand Prix Las Vegas.