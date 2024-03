Autosport: Aston Martin chce získat Adriana Neweyho. Údajně mu již nabídl i smlouvu

Informaci o tom, že legendární konstruktér Adrian Newey obdržel od stáje Aston Martin, kterou ovládá Lawrence Stroll, nabídku smlouvy, přinesl Autosport.

Podle britského magazínu byla nabídka s vysokým finančním plněním statisticky nejúspěšnějšímu konstruktérovi v historii F1 udělena během závodního víkendu v Saúdské Arábii.

Ambicí Astonu Martin je přiblížit se nejlepším stájím a zlákání Neweyho by vedle angažmá Fernanda Alonsa, který pro stáj ze Silverstone závodí již druhým rokem, mohlo dosažení tohoto cíle přiblížit.

Připomeňme rovněž, že Aston Martin v poslední době investoval do výstavby nové továrny a od roku 2026 bude hlavním odběratelem pohonných jednotek Honda (místo Red Bullu).

Pokud by se Astonu Martin podařilo Neweyho, který pro stáj z Milton Keynes pracuje od roku 2005 a jenž se v roli konstruktéra podílel na zisku všech 13 titulů rakouské stáje (šesti týmových, sedmi jezdeckých), opravdu zlákat, mohlo by to k přestupu motivovat i Maxe Verstappena, o jehož možném odchodu z Red Bullu se také spekuluje.

Na druhou stranu je třeba dodat, že Newey nedávno s Red Bullem podepsal víceletý kontrakt a ve svých posledních vyjádření uvedl, že se k žádnému přestupu nechystá.