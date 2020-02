Automobilová doprava bez kapky paliva? Podle Brawna nesmysl. Řešení může přinést F1

Velká Británie hodlá od roku 2035 zakázat prodej aut se spalovacím motorem. Dotknout se to má i hybridů.

Formule 1 je od roku 2014 hybridní a v nejbližších letech se na tom nic nezmění. Nové motory uvidíme ve F1 až od roku 2025 nebo 2026 a podle Liberty a FIA určitě nebudou elektrické.

Podle Rosse Brawna může být formule 1 generátorem řešení, která pak naleznou uplatnění i v sériové výrobě.

„Nemyslím si, že nutně víme, kam jdeme, abych byl upřímný. Myslím, že vlády se musí podívat na celý obrázek,“ řekl Brawn pro Motorsport.com.

F1 směřuje k většímu využívání biopaliv. Podle Brawna je to příležitost k rozvoji udržitelného paliva i pro cestovní auta – například paliva produkovaného zachycením uhlíku z atmosféry.

„Je pro mě prostě nepředstavitelné mít za 15 let infrastrukturu, která dokáže podporovat pouze elektrická auta,“ řekl Brawn.

„Vlády musí být rázné. Musí lidi přinutit, aby dělali věci a musí financovat způsob, jak tyto věci dělat. Ale pokud najdeme řešení kupříkladu se syntetickými palivy, kde například zachytíme uhlík z atmosféry a přeměníme ho na palivo s využitím obnovitelné elektřiny, pak máme řešení, u kterého už máme dopravní infrastrukturu.“

„Věříme, že se F1 může stát hybnou silou. Pokud FIA řekne, že musíme jezdit s udržitelnými nebo syntetickými palivy a že je to jediný způsob, jak můžete soutěžit ve F1, tak si můžete být jistí, že to povede k této technologii. A budou do toho zapojeny všechny ropné společnosti, protože vědí, že v budoucnu musí najít alternativní proudy. Můžeme být katalyzátorem změny těchto věcí.“

Podobně to vidí také Chase Carey. Podle něj mohou být elektromobily řešením, ale přináší také řadu problémů, takže budou spíše jen jedním z mnoha řešení.

„Myslím si, že v mnoha ohledech bude spalovací motor se syntetickými palivy a dalšími typy technologií a rekuperace energie nejdůležitějším prvkem řešení,“ řekl Carey.

„Myslím, že přijde doba, kdy se elektřina stane méně politickým snem a více tržní realitou. Myslím, že jiná řešení půjdou do popředí a budou uznána jako velmi důležitá součást, ne-li ústřední část toho, jak dosáhnete cílů, které každý chce pro životní prostředí.“