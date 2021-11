McLaren popřel, že ho kupuje Audi

Už před pár dny uvedl německý Auto Motor und Sport, že Audi zvažuje odkoupeni McLarenu. Německá automobilka by pak mohla od roku 2026 vyrábět pohonné jednotky pro „svůj tým“ a případně je dodávat dalšímu týmu, se kterým by spolupracovala další značka z koncernu VW a to Porsche.

McLaren spekulace popřel

McLaren spekulace v pondělí odpoledne popřel. „McLaren Group ví o zprávě médií, která uvádí, že byl prodán Audi. To je zcela nepřesné a McLaren usiluje o odstranění tohoto příběhu.“

„Technologická strategie McLarenu vždy zahrnovala průběžné diskuse a spolupráci s relevantními partnery a dodavateli, včetně dalších automobilek, nicméně k žádné změně ve vlastnické struktuře McLaren Group nedošlo.“