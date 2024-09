Auto v kvalifikaci konečně ožilo, těší třetího Hamiltona

Lewis Hamilton s Georgem Russellem v kvalifikaci na Velkou cenu Singapuru formule 1 dostali Mercedes do druhé řady, když sedminásobný mistr světa o 26 tisícin porazil svého týmového kolegu.

Pro Hamiltona je auto nejlepší kvalifikační výsledek od domácího závodu ve Velké Británii, kde stál v první řadě.

„Celý rok pro mě byly kvalifikace pohromou a já neustále pracoval, abych se sem znovu dostal. A najednou auto v kvalifikaci poprvé za dlouhou dobu ožilo,“ říká třetí Hamilton.

„Bylo to trochu smolné (červené vlajky v Q3 způsobené nehodou Carlose Sainze), jelikož jsme se dostávali do tempa, ale bylo to stejné pro nás všechny.

„Neustále jsme měnili vyvážení, každý den jsme všechno měnili a mechanici byli bezchybní, za což jim chci velmi poděkovat. Doufám, že jsme pro zítra v dobré pozici, abychom mohli bojovat.“

Russell je ze čtvrtého místa nadšený

Russell neskrýval radost ze čtvrté pozice po kvalifikaci, jelikož v pátečních trénincích se Mercedesu příliš nedařilo.

„Kdyby nám včera někdo řekl, že se kvalifikujeme do druhé řady, rozhodně bychom to brali. Po vylepšeních přes noc a po tom, jak se vůz choval ve třetím tréninku, bych to přehodnotil. Cítil jsem se ve voze velmi jistě a všechno šlo hladce,“ řekl Russell.

„V Q1 nás ten pocit ale opustil a za čtvrté místo bych vám ukousnul ruku. Potýkali jsme se s nedostatkem přilnavosti a jen těsně jsme vždy postoupili až do Q3,“ připomenul Russell skutečnost, že v Q1 byl až třináctý a v Q2 osmý.

„Nakonec jsem byl schopen zajet slušné kolo a celkově tak nemůžeme být nespokojeni s tím, kde jsme zakončili tento den.“