Auto v Barceloně bude vypadat odlišně, připouští Steiner

Šéf týmu Gunther Steiner po odhalení řekl, že design vozu se od doby, kdy byly snímky vytvořeny, posunul.

Podle něj bude vůz na testech v Barceloně odlišný, ale už hodně podobný tomu, co uvidíme v prvním závodě.

„Jak bude vypadat v Barceloně, uvidíte za dva týdny,“ řekl Steiner. „Samozřejmě bude trochu jiné. Neříkáme, že bude stejné.“

„Je to fáze vývoje, nechceme to definovat. Ale jde to tímto směrem. Mezi testem a závodem nemáme v plánu mnoho změn.“

Nový vůz vznikl v kancelářích v Maranellu pod vedením Simona Resty. „Byla to jedna z největších změn, které si ve formuli 1 z technického hlediska pamatuji,“ řekl Resta. „Výzvou pro Haas bylo také to, že s Guntherem jsme skutečně přestavěli technickou strukturu, neřekl bych od nuly, ale prošla velkou změnou.“

Haas měl vloni nejpomalejší auto. Steiner doufá, že letos tým zaznamená posun vpřed.

„Říkal jsem to několikrát, nemohu posoudit, jak výkonné auto bude, protože ostatní vozy jsem neviděl. Ale vidím, že jsme měli dobrá auta, například v roce 18. A dokonce i v letech 16 a 17 jsme měli docela dobrá auta, když uvážíme, že jsme byli stále nový tým. Umím jen posoudit podobnosti s tehdejší dobou.“

„Vždy říkám, že jsem opatrný optimista, protože vidím, jak Simone a jeho skupina za poslední rok auto vyvíjeli, jak tvrdě na něm pracovali, výsledky z aerodynamického tunelu, zlepšení, která dělají v každé relaci. Je to jediná věc, se kterou to mohu porovnat, a to ve mně vyvolává opatrný optimismus.“

„Říct, že budeme ve středu pole, nevím, samozřejmě... Myslím, že tam budeme, ale nevím, co dělají ostatní. Takže musíme ještě chvíli počkat.“

„Nakonec jsem docela rád, co se stalo minulý rok, protože jsme měli dva těžké roky, ale to, co mě drželo, bylo ve skutečnosti to, co lidé dělali v roce 21 v konstrukční kanceláři a v aerodynamické skupině.“