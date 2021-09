Auto není tak špatné, jak si lidé myslí, říká o výsledcích Russella Verstappen

George Russell si musel na první body s týmem počkat až do Maďarska, ale v kvalifikacích slavil dílčí úspěchy už dříve. Mnohokrát byl blízko třetí části kvalifikace nebo se do ní dokonce dostal.

Ve Spa se kvalifikoval do první řady, což se nakonec ukázalo jako velmi důležité, protože výsledky závodu v podstatě odpovídaly výsledkům kvalifikace. V Soči skončil Russell v kvalifikaci třetí.

Podle Maxe Verstappena je to však do značné míry zásluha auta. „Především si myslím, že Lando odvedl velmi dobrou práci, a také Carlos... víte, George je určitě velmi, velmi dobrý jezdec, ale když se vám podaří takové věci, ukazuje to, že auto není tak špatné, jak si lidé myslí,“ uvedl Verstappen.

„Získal body a měl dobré kvalifikace a to už i ve Spa. To auto není Red Bull nebo Mercedes, ale nasadili také více přítlaku, takže je přirozené, že je to všechno mnohem blíže (na mokru). Přesto odvedl úžasnou práci, ale myslím, že lidé musí pochopit, že to auto není tak špatné, jak si myslí.“