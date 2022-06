Auto není dost dobré, říká Norris

Lando Norris měl v kvalifikaci problémy s pohonnou jednotkou, a tak startoval z nižších pozic. Ani v závodě moc štěstí neměl. McLaren zkusil dvojitou zastávku, ale pro Norrise měl připravené špatné pneumatiky. Norris stál téměř 20 sekund. Ale to nebyl jediný problém.

„Auto není dost dobré,“ řekl Norris. „Občas je silné. Po pátku jsem byl trochu optimističtější a dnes jsme mohli dosáhnout více. Ale zasekl jsem se za williamsy. Na rovinkách jsou tak rychlí, asi nejrychlejší a my jsme na rovinkách asi nejpomalejší. Pak je doslova nemožné předjíždět, takže nemůžeme nic dělat.“

Norris řekl, že vůz McLaren MCL36 „není ani zdaleka tam, kde bychom ho chtěli mít“ a že „den jako dnes je pravděpodobně dobrý, aby ukázal, jak tým ztrácí.“

„Musíme dál tvrdě pracovat a zkoušet spoustu různých věcí. Možná to někdy vypadá skvěle, ale nikdy to není tak úplně opravdové tempo. Občas jsme na tom lépe, protože máme štěstí. Ve dny, jako je tento, kdy je to jednodušší a štěstí není na naší straně, je vidět, jak na tom jsme.“