Auto mělo na pole position, říká zklamaný Norris

Jezdcům McLarenu kvalifikace nevyšla. Norris skončil sedmý, Piastri po výletu mimo trať desátý.

„Auto bylo skvělé. Bylo dostatečně rychlé na to, abychom byli nejrychlejší a získali pole position,“ řekl Lando Norris, kterého cituje Motorsport Total.

„V kvalifikaci auto opravdu ožilo a měli jsme na první místo. Poskládat celé kolo v poslední části je ale samozřejmě něco jiného. Jsem zklamaný. Ani nevím, jak se mám cítit.“

„Auto je dobré. Nevím, jestli bude dobré na mokru a zda bude mokro, nebo sucho. Ale na suchu bychom měli být dostatečně rychlí.“

Norris za složitých podmínek nakonec skončil sedmý se ztrátou 1,260 sekundy na Verstappena.

Oscar Piastri ve dvanácté zatáčce vyjel z tratě a nezajel tak žádný čas. „Ztratil jsem hodně přilnavosti. Nevím, jestli už pršelo, ale už během kola jsem měl několik problémů. Myslím, že ostatní na tom byli stejně.“

„Kolo jsem začal stejně jako kolo předtím a prostě jsem vyjel z trati. Je to škoda, protože to vypadalo dobře. Teď se musíme podívat, co přesně se ve třetí části pokazilo, protože čistě z hlediska tempa to byl dobrý den.“