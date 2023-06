Auto jede ve Španělsku jako po kolejích, pochvaluje si Verstappen

Po nejrychlejších časech ve všech třech trénincích Max Verstappen z Red Bullu dominoval také kvalifikaci na Velkou cenu Španělska formule 1, kterou vyhrál s náskokem téměř půl sekundy.

Jedinou kaňkou na dosud perfektním Verstappenově víkendu byla první část kvalifikace, kde skončil Verstappen devátý. V té druhé se už vrátil do čela a v Q3 svou rychlost potvrdil. Druhého Carlose Sainze z Ferrari porazil o 462 tisícin sekundy.

„Víkend si zatím užívám. Auto fungovalo opravdu dobře, vždy se ale samozřejmě snažíme něco zlepšit. Začátek kvalifikace byl kvůli počasí trochu zrádný, jakmile ale bylo sucho, auto jelo jako po kolejích,“ řekl Verstappen.

„První jízda byla velmi rychlá. Pak jsme vyjeli znovu na druhý pokus, který by byl ještě rychlejší, musel jsem ale kolo přerušit, abychom ušetřili pneumatiky.

„Museli jste být na trati ve správný čas a neudělat žádnou chybu. Do Q3 jsem šel s tím, že v autě ještě zbývá potenciál, konečně jsem tedy mohl tlačit na limit. Jízdu jsem si opravdu užíval. Rád jezdím do Barcelony, miluji tu trať a fanoušky.“

Pérez nepostoupil z Q2

O 51 tisícin se mezi deset postupujících do třetí části kvalifikace nevešel druhý pilot Red Bullu Sergio Pérez.

Mexičan udělal chybu v závěru Q2, kdy se dostal do kačírku. Následně ještě sice stihl najet do rychlého kola, to ale na postup nestačilo.

„Tento víkend se trochu snažím upravit svůj jezdecký styl a jakmile byly nějaké proměnlivé podmínky, museli jsme udělat krok zpět a já nemohl z vozu dostat plný potenciál,“ řekl Pérez.

„V nájezdu do páté zatáčky byla trať trochu vlhká, já ztratil kontrolu nad zadní částí auta a vyjel do štěrku, ztratili jsme tím trochu času, což nás stálo hodně. Moje pneumatiky byly kvůli tomu pro můj poslední pokus příliš horké a bylo těžké to zachránit.

„Zítra se nicméně může stát cokoliv a budeme se snažit vylepšit pozici. Těším se na závod, myslím, že bychom měli být schopni získat nějaké body a snad se dostaneme i na stupně vítězů.“