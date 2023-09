Auto je vyladěné pro Maxe, říká otec Sergia Péreze

Podle otce Sergia Péreze se jeho syn u Red Bullu v pozici, na kterou byl najat.

„Pozice, ve které se Checo nyní nachází, je přesně taková, pro jakou byl najat – tedy druhé místo,“ řekl otec Sergia Péreze pro TikTok účet mexické sportovní platformy ESTO.com.mx.

„Musí pracovat, musí si to zasloužit, ale všechno to bylo vybudováno pro to, aby tam Max mohl být, a to je třeba respektovat.“

„Kdyby šel Checo do jiného týmu, byl by čtvrtý, pátý nebo šestý. Dříve dojel desátý a byli jsme hrdí, že bodoval. Nyní skončí druhý a my se zlobíme, protože chceme aby vyhrál. Rozmazlil nás.“

Podle Antonia Péreze se jeho syn potýká s některými vlastnostmi RB19, ale zatím se nepodařilo přesně zjistit, o co jde.

„Auto je vyladěné pro Maxe. Max jezdí s větší přilnavostí vpředu, zatímco Checo celý život preferuje větší přilnavost vzadu. Checo tak musí řídit auto jako Max.“

Sergio Pérez má podle svého otce v současné době velmi silnou marketingovou hodnotu.

„Jen se podívejte, kolik má fanoušků po celém světě. Kolik mexických vlajek vidíte tady v Japonsku? Je to jediný latinskoamerický jezdec. Tolik fanoušků mu fandí. Každá značka na světě by byla ráda, kdyby měla Checa Péreze.“