Auto je rychlé všude, pochvaluje si Verstappen

Max Verstappen odjel v první den testů 168 kol a stanovil čtvrtý nejrychlejší čas. „Auto je rychlé všude, což je dobrá věc a vypadá to, že spolehlivost je ještě lepší,“ řekl Verstappen. „Všechno je to velmi pozitivní.“

„Byl to dobrý den. Auto velmi dobře pracuje společně s motorem. Myslím, že to je to, co chceme vidět... to co je pro nás nejdůležitější, takže jsem velmi šťastný.“

„Chceme se učit o autě, zkoušet věci na autě a pak se dívat na data a vidět, co můžeme vylepšit.“

Verstappen ztratil trochu času, když se dvakrát roztočil ve 13. zatáčce.

„Poprvé jsem se dotkl štěrku, proto jsem se točil. A pak se mi to jednou utrhlo ve stejné zatáčce. K těmto věcem může dojít, když se snažíme vidět limity auta, podívat se, co dokáže. Patří to k tomu. Naštěstí nedošlo k žádným škodám, což je nakonec to nejdůležitější.“

