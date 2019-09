Auto je rychlé ve všech částech okruhu, pochvaluje si Verstappen

Max Verstappen (2./1.)

Hvězda Red Bullu je zatím v Rusku velmi spokojena. Vůz se ovládá hravě a silný je i v prvním sektoru, který vzhledem ke své rychlé povaze má být doménou Ferrari.

„Dneska to bylo hodně dobré, auto fungovalo na obou směsích. Jeli jsme podle předem naplánovaného programu, vyzkoušeli různé nastavení a podařilo se nám vůz správně vyvážit. Auto bylo dobré zejména v posledním sektoru, ale ani ten první s dlouhou rovinkou nebyl špatný. Po Singapuru to je rozhodně vítaná změna. Zítra by mělo pršet, což vše hodně promíchá, ale vůz by měl být připraven i na tuto variantu,“ věří Verstappen, který kvůli penalizaci za nasazení nového motoru v neděli odstartuje nejlépe šestý. Nizozemskému pilotovi penalizace nevadí, v Soči se totiž dá předjíždět poměrně komfortně.

Alexander Albon (6./10.)

Umístění třiadvacetiletého jezdce ve srovnání s Verstappenem nevypadá nijak valně, Albon však připomíná, že se stále teprve sžívá s vozem.

„Ráno to šlo dobře, ale odpoledne jsem si po příliš širokém průjezdu čtvrtou zatáčkou poškodil podlahu. Kvůli tomu jsme přišli o dost času, což je škoda. Když jsme se vrátili zpátky na trať, octnul jsem se v nekončící dopravní zácpě. Snažil jsem se vyhnout potížím, ale slyšel jsem za sebou Bottase, jenže jsem už nevěděl, že vedle něj je Lewis. Nechtěl jsem se mu připlést do cesty, je to moje chyba.

Myslím, že auto je rychlé. Jen musím na sobě zapracovat a zajet zítra nějaká čistá kola. Pomalu si buduju ve voze sebevědomí. Chce to čas, ale oproti Singapuru to vypadá lépe,“ věří Albon.

