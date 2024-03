Auto je mnohem lepší než vloni, shodují se jezdci Haasu. Hülkenberg doplatil na kolizi v první zatáčce

Hülkenberg měl opět skvělou kvalifikaci. Postoupil do třetí části a do závodu odstartoval z 10. místa. Byli jsme tak zvědaví, jak se mu bude dařit v závodním tempu. Jeho závod ale fakticky skončil v první zatáčce. Jeho přední křídlo mělo kontakt s pravou zadní části vozu Lance Strolla.

Sportovní komisaři incident zaznamenali, ale nakonec nevyšetřovali. Šlo o klasický scénář z první zatáčky. Větší vina ale možná ležela na straně jezdce Haasu. Stroll nemohl nechat více místa (měl vedle svého levého předního kola Hamiltonovo pravé zadní kolo). Stroll se po kontaktu roztočil, Hülkenberg musel do boxů pro nové přední křídlo.

„Je to velmi frustrující. Jsem zklamaný. Na startu to byl velmi podobný scénář tomu, co se stalo vloni ve čtvrté zatáčce,“ řekl Hülkenberg. „Pozitivní je, že naše závodní tempo a degradace pneumatik vypadaly ve srovnání s ostatními ze středu pole docela rozumně a myslím, že bojujeme s Williamsem, Sauberem a RB, takže to asi bereme jako pozitivum.“

„Po dnešku budeme mít další poznatky, věci, které je třeba zlepšit a optimalizovat. Džidda je samozřejmě úplně jiný okruh s naprosto odlišnými vlastnostmi, takže uvidíme, čeho tam dosáhneme, ale mám pocit, že oproti loňsku máme mnohem lepší základ, se kterým můžeme pracovat.“

Kevin Magnussen dojel v závodě na 12. místě. „Jsem docela spokojený – ne nadšený, protože jsme nezískali body, ale zdá se, že letos máme auto, které je o něco lepší na pneumatikách, ne nutně rychlejší než loni, ale přinejmenším lepší na pneumatikách, a myslím, že jsme to dnes ukázali. Nicméně je to jen jedna trať, jeden kousek asfaltu a jedna sada podmínek, takže to ještě musíme ukázat jinde. Tým odvedl v posledních týdnech dobrou práci a jsme na dobrém místě.“

„Dobře, nebyl to dokonalý závod, Nico špatně odstartoval a poškodil si přední křídlo, což v podstatě znamenalo, že jeho závod v tu chvíli skončil,“ řekl šéf týmu Ajao Komacu. „Kevinův závod ukázal, že letos můžeme bojovat. Nemáme nejlepší degradaci, ale minimálně ve středu pole můžeme bojovat o body. Nezvolili jsme dokonalou strategii, ale i tak Kevin bojoval ve středu pole až do posledních okamžiků, což bylo obrovské pozitivum. Víme, že prostor pro chybu je velmi, velmi malý, takže i po této stránce musíme přidat. Z tohoto víkendu si můžeme vzít obrovská pozitiva a těšit se na další šanci příští víkend. Opravdu se těšíme na to, že v Džiddě opět předvedeme silnou show.“