Auto je ještě lepší než dosud, pochvaluje si Bottas

Valtteri Bottas (1./1)

Zkušený finský závodník byl v obou trénincích nejrychlejší, když předčil lídra šampionátu Lewise Hamiltona. Duo Mercedesu tak pohodlně vyjelo pomyslný double.

„Byl to velice pozitivní den. Zkoušeli jsme nějaké novinky. Jsem rád, že počasí bylo příznivé, odjeli jsme hodně kol a mohli použít některé pneumatiky, které byly původně určeny pro sobotu.

Od začátku jsem se cítil pozitivně. Sedět v našem autě je radost. Ještě musíme doladit pár detailů, ale kvalifikační i závodní simulace proběhly bezvadně.

Můžeme naši formuli posunout ještě dál. Musíme se soustředit sami na sebe, v neděli to bude těsné v kvalifikaci i závodě.

Jsem si jistý, že mě tým zítra nějak zaměstná. Určitě využijeme extra čas, abychom vše lépe nastudovali,“ prohlásil Bottas.

Lewis Hamilton (2./2.)

Favorit na zisk titulu si pátek také nemohl vynachválit. Hamiltonovi se především líbilo, že mohl využít více sad pneumatik.

„Byl to lepší pátek než obvykle, běžně totiž používáme jen dvě sady v jednom tréninku. Vzhledem k tomu, že zítřek odpadá, jsme použili všechny sady, které jsme měli připraveny na sobotu. Možná by stálo za to popřemýšlet, že bychom mohli větší množství pneumatik používat ve všech víkendech.

Pokud bychom měli tři sady v jednom tréninku, bylo by to lepší pro počet najetých kilometrů, bylo by to lepší pro fanoušky. Na trati bychom totiž byli od začátku do konce. Nečekalo by se 20 minut, než vyjedeme,“ myslí si Hamilton.

Foto: Getty Images / Charles Coates