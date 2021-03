Auto bylo neřiditelné, stěžuje si Bottas

Valtteri Bottas (2./5.)

Pilot stáje Mercedes se zlobil na rychlost svého vozu v závodních simulacích.

„Poslední dlouhá jízda byla velice nekonzistentní. Nebyl jsem schopen dát dohromady žádné povedené kolo. Je sice teprve pátek, takže nemůžeme dělat předčasné závěry, ale cítil jsem se lépe než v testech.

Naštěstí se nám vyhnuly veškeré problémy. Teď se budu jen snažit zlepšit tak, abychom mohli zítra bojovat o vítězství v kvalifikaci,“ řekl Bottas.

Lewis Hamilton (4./3.)

Podle úřadujícího mistra světa se Mercedes musí soustředit na vyrovnání stability zádi vozu.

„V posledním týdnu jsme odvedli kus práce, ale stále máme co dělat. Potřebujeme stabilní auto a naučit se pracovat s pneumatikami, aby vydržely.

Auto se v nájezdu do zatáčky dostává do přetáčivého smyku mnohem dříve než v minulosti. Pneumatiky nám sedí mnohem hůře než před rokem, ale uvidíme, jak se to vyvine,“ prohlásil Hamilton.