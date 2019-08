Auto Bild: Ocon míří zpět do formule 1, ale nebude to s Mercedesem

Podle Auto Bildu je Esteban Ocon blízko podpisu dvouleté smlouvy s Renaultem. Ocon patří Mercedesu, který podle slov Wolffa vybírá mezi ním a Bottasem.

Příchod Ocona do Renaultu by nebyl překvapením. Měl tam namířeno už letos, ale Renault nakonec ukořistil cennějšího Daniela Ricciarda.

Pokud by Ocon šel do Renaultu, v Mercedesu by zůstal Valtteri Bottas.

Ocon by u Renaultu jezdil vedle Ricciarda. Nico Hülkenberg by si musel hledat novou sedačku. Už delší dobu se spekuluje o jeho přestupu do Haasu, kde by jezdil vedle Kevina Magnussena, se kterým měl v minulosti na trati nejeden problém.

Foto: Getty Images / Charles Coates